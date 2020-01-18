Гончаренко: «Форма Онопко позволяет ему держать ритм всех тренировок. Если игрок вылетает, Савельич тут же готов его заменить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что его помощник Виктор Онопко время от времени заменяет футболистов в рамках тренировочных занятий. 50-летний специалист работает в штабе москвичей больше десяти лет.

«Виктор Савельевич подходит к сборам со всей ответственностью; понимает, что наша цифра игроков условна. Если по какой-то причине футболист вылетает, то Савельич тут же готов его заменить.

Поэтому он хорошо всегда готовится, правильно питается; находится в той форме, которая позволяет ему держать ритм всех тренировок. Большой респект Савельичу, что держит себя в такой форме, чтобы помочь команде», – сказал белорус.