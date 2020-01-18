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  • Гончаренко: «Форма Онопко позволяет ему держать ритм всех тренировок. Если игрок вылетает, Савельич тут же готов его заменить»

Гончаренко: «Форма Онопко позволяет ему держать ритм всех тренировок. Если игрок вылетает, Савельич тут же готов его заменить»

18 января 2020, 01:15
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что его помощник Виктор Онопко время от времени заменяет футболистов в рамках тренировочных занятий. 50-летний специалист работает в штабе москвичей больше десяти лет.

«Виктор Савельевич подходит к сборам со всей ответственностью; понимает, что наша цифра игроков условна. Если по какой-то причине футболист вылетает, то Савельич тут же готов его заменить.

Поэтому он хорошо всегда готовится, правильно питается; находится в той форме, которая позволяет ему держать ритм всех тренировок. Большой респект Савельичу, что держит себя в такой форме, чтобы помочь команде», – сказал белорус.

  • Онопко завершил игровую карьеру в 2005 году.
  • Защитник провел 109 матчей за сборную России, забил семь голов.
  • В качестве тренера ЦСКА Онопко трижды становился чемпионом России.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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raritet
1579340287
Такой как Онопко и в свои годы может выйти и помочь команде. Респект.
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