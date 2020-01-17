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  • Вернер признан футболистом месяца в Бундеслиге во второй раз подряд

Вернер признан футболистом месяца в Бундеслиге во второй раз подряд

17 января 2020, 18:54

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в декабре.

23-летний форвард опередил в голосовании вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса, полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича и хавбека «Баварии» Филиппе Коутиньо.

  • В декабре Вернер забил пять голов и отдал одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата Германии.
  • Всего в 17 матчах Бундеслиги в сезоне-2019/20 форвард забил 18 голов.
  • Вернер занимает второе место в списке бомбардиров, отставая на один гол от нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Источник: сайт Бундеслиги
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вернер Тимо
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