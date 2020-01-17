Вернер признан футболистом месяца в Бундеслиге во второй раз подряд

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в декабре.
23-летний форвард опередил в голосовании вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса, полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича и хавбека «Баварии» Филиппе Коутиньо.
- В декабре Вернер забил пять голов и отдал одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата Германии.
- Всего в 17 матчах Бундеслиги в сезоне-2019/20 форвард забил 18 голов.
- Вернер занимает второе место в списке бомбардиров, отставая на один гол от нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
Источник: сайт Бундеслиги