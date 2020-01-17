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    Вернер признан футболистом месяца в Бундеслиге во второй раз подряд

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в декабре.

    23-летний форвард опередил в голосовании вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса, полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича и хавбека «Баварии» Филиппе Коутиньо.

    • В декабре Вернер забил пять голов и отдал одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата Германии.
    • Всего в 17 матчах Бундеслиги в сезоне-2019/20 форвард забил 18 голов.
    • Вернер занимает второе место в списке бомбардиров, отставая на один гол от нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

    Источник: сайт Бундеслиги

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    17.01.2020 18:54
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