Валерий Газзаев: «Я с 2014 года повторял, что нужно расширять РПЛ»

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал решение о расширении РПЛ до 18-ти команд.

«О том, что российскую Премьер-лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна».

Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи», – сказал Газзаев.

Цорн: «РПЛ пока не готова к расширению. Еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара»

«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

Медведев – о расширении РПЛ: «Мы не стали поддерживать не саму инициативу, а ее формат»

Бабаев – о расширении РПЛ: «Не представляю, как это сделать в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа»

Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно