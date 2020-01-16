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  • Валерий Газзаев: «Я с 2014 года повторял, что нужно расширять РПЛ»

Валерий Газзаев: «Я с 2014 года повторял, что нужно расширять РПЛ»

16 января 2020, 23:26
9

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал решение о расширении РПЛ до 18-ти команд.

«О том, что российскую Премьер-лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна».

Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи», – сказал Газзаев.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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serhio80
1579210757
Клоун) что с аланией?) когда усы сбреешь?
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Hektor 84
1579211852
***.утые что они вцепились в эту осень- весна? Куда они влепят еще 4 тура? У нас в России вечно всё через одно место. Дурачье у руля. В Европе 100 лет играют по одной схеме. По легионерам то же самое. А у нас вечно всё меняют. То лимит вертят как хотят, то премьер лигу увеличивают или уменьшают. То весна - осень, осень- весна. В Европе один раз приняли и не дергаются из стороны в сторону.
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Parker
1579236481
Классический пример поговорки:"Собака лает-караван идёт"!)
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МЯСО87
1579237958
Пес лизоблюд.... странато большая, вот только про какую инфраструктуру он говорит? У половины команд рпл стадионы не очень. Но если зима в центральной части рф будет такой как сейчас томожно играть как в европе
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mihail200606
1579238119
Тебя услышали...
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Play
1579239068
Инфраструктура великолепная - Тамбов в Саранске играет, Оренбург практически в манеже, каждый год клуб Премьер-Лиги либо расформировывается, либо вылетает по финансовым причинам, ВАР не могут наладить уже полгода. Но Канделаки походу нужно больше матчей в сезоне, чтобы ещё дороже продавать подписку Матч-Премьер.
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омск55
1579249828
жополиз молчал бы
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Боцман59rus
1579252850
одноклеточный... здесь и обсуждать нечего)))
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baltica
1579260097
Сначала усы сбрей,как обещал!
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