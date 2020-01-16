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    Валерий Газзаев: «Я с 2014 года повторял, что нужно расширять РПЛ»

    Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал решение о расширении РПЛ до 18-ти команд.

    «О том, что российскую Премьер-лигу нужно расширять, я неоднократно повторял с 2014 года. Для такой большой страны 16 команд — это мало. К тому же УЕФА рекомендует, чтобы в национальных чемпионатах страны играли от 18 до 20 клубов, по системе «осень — весна».

    Сегодня у нас в распоряжении есть великолепная инфраструктура. Нужно использовать наследие чемпионата мира! Сейчас уже не те времена, когда в футбол играли в грязи», – сказал Газзаев.

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    Источник: RT

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    16.01.2020 23:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17882

      Боцман59rus 47 минут назад

      одноклеточный... здесь и обсуждать нечего)))

      0
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      Рейтинг: +1086

      омск55 1 час назад

      жополиз молчал бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Эх, Валера !!! До 14-го года ты хотел обьединённый чемпионат , всего лишь за миллиард. После своих подвигов с Аланией спрятался в ГД и ещё что-то вякаешь ? Облизывай Путю , с тобой всё ясно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Play 4 часа назад

      Инфраструктура великолепная - Тамбов в Саранске играет, Оренбург практически в манеже, каждый год клуб Премьер-Лиги либо расформировывается, либо вылетает по финансовым причинам, ВАР не могут наладить уже полгода. Но Канделаки походу нужно больше матчей в сезоне, чтобы ещё дороже продавать подписку Матч-Премьер.

      4
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      Рейтинг: +6584

      mihail200606 4 часа назад

      Тебя услышали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1445

      МЯСО87 4 часа назад

      Пес лизоблюд.... странато большая, вот только про какую инфраструктуру он говорит? У половины команд рпл стадионы не очень. Но если зима в центральной части рф будет такой как сейчас томожно играть как в европе

      3
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      Рейтинг: +169

      Parker 5 часов назад

      Классический пример поговорки:"Собака лает-караван идёт"!)

      1
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 12 часов назад

      ***.утые что они вцепились в эту осень- весна? Куда они влепят еще 4 тура? У нас в России вечно всё через одно место. Дурачье у руля. В Европе 100 лет играют по одной схеме. По легионерам то же самое. А у нас вечно всё меняют. То лимит вертят как хотят, то премьер лигу увеличивают или уменьшают. То весна - осень, осень- весна. В Европе один раз приняли и не дергаются из стороны в сторону.

      1
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      Рейтинг: +978

      serhio80 12 часов назад

      Клоун) что с аланией?) когда усы сбреешь?

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