Пилипчук – о назначении в «Спартак-2»: «Приятно вернуться домой»

Новый главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал возвращение в «Спартак».

«Приятно вернуться домой. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад, что вернулся назад в «Спартак» работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперед. Нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, все проанализировать, сделать выводы и тогда уже все обсудить», – сказал Пилипчук.

«Спартак-2» по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева , а затем Массимо Карреры .

, а затем . После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».

Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»