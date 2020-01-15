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  • Пилипчук – о назначении в «Спартак-2»: «Приятно вернуться домой»

Пилипчук – о назначении в «Спартак-2»: «Приятно вернуться домой»

15 января 2020, 18:56
8

Новый главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал возвращение в «Спартак».

«Приятно вернуться домой. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад, что вернулся назад в «Спартак» работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперед. Нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, все проанализировать, сделать выводы и тогда уже все обсудить», – сказал Пилипчук.

  • «Спартак-2» по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
  • С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
  • После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».

Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартак молодежный»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Пилипчук Роман
Комментарии (8)
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vka1970
1579105004
Казалось яма пройдена.Ан нет. На дне воронки оказался Пилипчук с лопатой.
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moskowcity-petrv
1579114154
УДачи Роман,всё получится
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Freyd
1579115568
"Аналитиком заходит Эдуард Пилипчук" пииииии
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denzillo
1579151782
Ну хто их всё тащит...не пойму наше болото!?
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RJM555
1579162426
Хороший тренер, толковый удачи...
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maygli
1579182100
А если Спартак-2 Пилипчука займёт 1 место, а Спартак Тедеско будет в зоне вылета, они поменяются местами?
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Smoking_dog
1579291092
просто Пилипчук лояльный к разного рода махинациям,вот его и назначили,как тренер дно, человек очень конфликтный ,соболезную ребятам в спартаке-2 ,неудивительно что многие дали дёру заранее зная о назначении,кто в аренду,кто отказался контракт продлевать.Жаль
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