Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Пилипчук – о назначении в «Спартак-2»: «Приятно вернуться домой»

    Новый главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал возвращение в «Спартак».

    «Приятно вернуться домой. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад, что вернулся назад в «Спартак» работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперед. Нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, все проанализировать, сделать выводы и тогда уже все обсудить», – сказал Пилипчук.

    • «Спартак-2» по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
    • После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».

    Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»

    Источник: твиттер «Спартак молодежный»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 18:56
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      RJM555 2 часа назад

      Хороший тренер, толковый удачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      denzillo 5 часов назад

      Ну хто их всё тащит...не пойму наше болото!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +874

      Freyd 15 часов назад

      "Аналитиком заходит Эдуард Пилипчук" пииииии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      moskowcity-petrv 15 часов назад

      УДачи Роман,всё получится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1146

      alarm 17 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор спартаку-2!

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      moskowcity-petrv > alarm 15 часов назад

      Девушка,вы банально кукарекаете

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11216

      vka1970 18 часов назад

      Казалось яма пройдена.Ан нет.
      На дне воронки оказался Пилипчук с лопатой.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru