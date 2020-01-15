Пилипчук – о назначении в «Спартак-2»: «Приятно вернуться домой»

Новый главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал возвращение в «Спартак».
«Приятно вернуться домой. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад, что вернулся назад в «Спартак» работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперед. Нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, все проанализировать, сделать выводы и тогда уже все обсудить», – сказал Пилипчук.
- «Спартак-2» по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
- После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».
Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартак молодежный»