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    Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»

    Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, ранее работавший в штабе Массимо Карреры в первой команде. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2021 года.

    «Помогать Роману Михайловичу будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Должность тренера вратарей остается за Владимиром Пчельниковым», – пишет пресс-служба москвичей.

    • Команда по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
    • После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    15.01.2020 11:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4305

      ivany4 21 час назад

      Так как "большие" задачи со Спартака-2 сняли, то можно на должность поставить и аналитика.)) В Минске он себя "показал"...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      Boeung777 21 час назад

      Летом ждём в основе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6925

      батог 22 часа назад

      Похоже руководство страдает хроническим дебилизмом !

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