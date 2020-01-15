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Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»

15 января 2020, 11:44
3

Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, ранее работавший в штабе Массимо Карреры в первой команде. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2021 года.

«Помогать Роману Михайловичу будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Должность тренера вратарей остается за Владимиром Пчельниковым», – пишет пресс-служба москвичей.

  • Команда по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
  • С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
  • После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Пилипчук Роман
Комментарии (3)
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батог
1579088863
Похоже руководство страдает хроническим дебилизмом !
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Boeung777
1579093244
Летом ждём в основе.
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ivany4
1579094151
Так как "большие" задачи со Спартака-2 сняли, то можно на должность поставить и аналитика.)) В Минске он себя "показал"...
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