Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»

Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, ранее работавший в штабе Массимо Карреры в первой команде. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2021 года.
«Помогать Роману Михайловичу будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Должность тренера вратарей остается за Владимиром Пчельниковым», – пишет пресс-служба москвичей.
- Команда по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
- После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».
Источник: официальный сайт «Спартака»