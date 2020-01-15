Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»

Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, ранее работавший в штабе Массимо Карреры в первой команде. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2021 года.

«Помогать Роману Михайловичу будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде «Спартака» с 2015 по 2016 год. Должность тренера вратарей остается за Владимиром Пчельниковым», – пишет пресс-служба москвичей.