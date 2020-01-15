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  • Журналист Скира: «Гендиректор «Атлетико» проведет переговоры с «ПСЖ», чтобы подписать Кавани в январе»

Журналист Скира: «Гендиректор «Атлетико» проведет переговоры с «ПСЖ», чтобы подписать Кавани в январе»

15 января 2020, 08:27

«Атлетико» по-прежнему хочет заполучить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в текущее трансферное окно. Переговоры с французами проведет генеральный директор мадридцев Мигель Анхель Хиль.

«Атлетико» и Кавани договорились о трехлетнем контракте. Клуб хочет подписать игрока в январе и сегодня Хиль встретится с [представителями] «ПСЖ», чтобы достичь согласия», – пишет журналист Николо Скира.

  • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
  • Форвард провел за парижан 291 матч, в которых забил 198 голов и сделал 41 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (55,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Атлетико Кавани Эдинсон
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