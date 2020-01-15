Журналист Скира: «Гендиректор «Атлетико» проведет переговоры с «ПСЖ», чтобы подписать Кавани в январе»

«Атлетико» по-прежнему хочет заполучить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в текущее трансферное окно. Переговоры с французами проведет генеральный директор мадридцев Мигель Анхель Хиль.

«Атлетико» и Кавани договорились о трехлетнем контракте. Клуб хочет подписать игрока в январе и сегодня Хиль встретится с [представителями] «ПСЖ», чтобы достичь согласия», – пишет журналист Николо Скира.