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    Журналист Скира: «Гендиректор «Атлетико» проведет переговоры с «ПСЖ», чтобы подписать Кавани в январе»

    «Атлетико» по-прежнему хочет заполучить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в текущее трансферное окно. Переговоры с французами проведет генеральный директор мадридцев Мигель Анхель Хиль.

    «Атлетико» и Кавани договорились о трехлетнем контракте. Клуб хочет подписать игрока в январе и сегодня Хиль встретится с [представителями] «ПСЖ», чтобы достичь согласия», – пишет журналист Николо Скира.

    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • Форвард провел за парижан 291 матч, в которых забил 198 голов и сделал 41 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (55,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    15.01.2020 08:27
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