Журналист Скира: «Гендиректор «Атлетико» проведет переговоры с «ПСЖ», чтобы подписать Кавани в январе»

«Атлетико» по-прежнему хочет заполучить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в текущее трансферное окно. Переговоры с французами проведет генеральный директор мадридцев Мигель Анхель Хиль.
«Атлетико» и Кавани договорились о трехлетнем контракте. Клуб хочет подписать игрока в январе и сегодня Хиль встретится с [представителями] «ПСЖ», чтобы достичь согласия», – пишет журналист Николо Скира.
- Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
- Форвард провел за парижан 291 матч, в которых забил 198 голов и сделал 41 ассист.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (55,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.