Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о периоде совместных выступлений в армейском клубе с хавбеком Александром Головиным.

    «В ЦСКА в последние годы мы с братом, Сережей Игнашевичем и Игорем Акинфеевым по-своему управляли коллективом, воспитывали молодeжь. Нас в клубе даже специально просили об этом.

    Головину поначалу только и делали, что пихали. Кстати, он как раз – один из тех немногих молодых футболистов, который легко и быстро понял, что надо прислушиваться. Саша быстро улавливал советы и воспроизводил всe на тренировках и на футбольном поле. А сегодня – сами видите – он играет в матче с «ПСЖ». Здорово, что у нас есть футболист, за которым мы можем наблюдать в топ-чемпионате.

    А вообще в ЦСКА всегда был быстрый и серьeзный отбор. За три месяца обычно становилось понятно, соответствуешь ты или нет. Если человек за это время не выдерживает критику и быстро не прибавляет, для ЦСКА это долго. Головин привык, поэтому он и задержался в команде, в отличие от многих других», – сказал Березуцкий.

    • Летом 2018 года Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.
    • За 2,5 сезона россиянин сыграл 55 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал семь ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 01:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1403

      Decorhome 15 января, 09:54

      Растет на глазах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6578

      mihail200606 15 января, 07:20

      Саша понял, что в ЦСКА делать дальше нечего с такими "шефами"...

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru