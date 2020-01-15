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  • Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»

Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»

15 января 2020, 01:14
3

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о периоде совместных выступлений в армейском клубе с хавбеком Александром Головиным.

«В ЦСКА в последние годы мы с братом, Сережей Игнашевичем и Игорем Акинфеевым по-своему управляли коллективом, воспитывали молодeжь. Нас в клубе даже специально просили об этом.

Головину поначалу только и делали, что пихали. Кстати, он как раз – один из тех немногих молодых футболистов, который легко и быстро понял, что надо прислушиваться. Саша быстро улавливал советы и воспроизводил всe на тренировках и на футбольном поле. А сегодня – сами видите – он играет в матче с «ПСЖ». Здорово, что у нас есть футболист, за которым мы можем наблюдать в топ-чемпионате.

А вообще в ЦСКА всегда был быстрый и серьeзный отбор. За три месяца обычно становилось понятно, соответствуешь ты или нет. Если человек за это время не выдерживает критику и быстро не прибавляет, для ЦСКА это долго. Головин привык, поэтому он и задержался в команде, в отличие от многих других», – сказал Березуцкий.

  • Летом 2018 года Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.
  • За 2,5 сезона россиянин сыграл 55 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал семь ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Березуцкий Василий Головин Александр
Комментарии (3)
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mihail200606
1579062005
Саша понял, что в ЦСКА делать дальше нечего с такими "шефами"...
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Decorhome
1579071245
Растет на глазах
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Vats
1579600929
"Летом 2018 года Головин перешел из ЦСКА в «Монако» За 2,5 сезона россиянин сыграл 55 матчей в составе монегасков ..." Как он смог за полтора года сыграть 2,5 сезона? :)
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