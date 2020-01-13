Рамос пропустит 10-15 дней из-за травмы

Капитан «Реала» Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы.
33-летний футболист получил повреждение голеностопа. Сроки его восстановления составят 10-15 дней.
- В текущем сезоне Рамос сыграл 24 матча в составе «Реала» и забил пять голов.
- Защитник пропустит игры с «Севильей» (18 января) и «Вальядолидом» (26 января).
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».