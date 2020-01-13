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Рамос пропустит 10-15 дней из-за травмы

13 января 2020, 19:33

Капитан «Реала» Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы.

33-летний футболист получил повреждение голеностопа. Сроки его восстановления составят 10-15 дней.

  • В текущем сезоне Рамос сыграл 24 матча в составе «Реала» и забил пять голов.
  • Защитник пропустит игры с «Севильей» (18 января) и «Вальядолидом» (26 января).

Источник: El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Реал Рамос Серхио
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