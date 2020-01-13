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  • «Барса» может купить Авилу из-за травмы Суареса. Вингером «Осасуны» интересовался «Краснодар»

«Барса» может купить Авилу из-за травмы Суареса. Вингером «Осасуны» интересовался «Краснодар»

13 января 2020, 18:40
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«Барселона» близка к приобретению еще одного форварда из-за травмы Луиса Суареса, который выбыл на несколько месяцев.

Каталонский клуб интересуется 25-летним нападающим «Осасуны» Луисом (Чими) Авилой, сообщает Mundo Deportivo. В его контракте прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

Также «Барселона» может подписать 33-летнего форварда «Жироны» Кристиана Стуани. В прошлом году «Барса» могла купить его за 6-7 млн евро. Отступные за него также составляют 25 миллионов евро. Еще один кандидат – нападающий «Интера» Габриэль Барбоза (Габигол), которого могут включить в трансфер Артуро Видаля в миланский клуб.

  • Суарес перенес операцию на колене. Срок его восстановления составит порядка четырех месяцев.
  • В этом сезоне Авила забил девять голов и сделал три результативных паса в 18 играх Примеры.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

«Краснодар» может купить хавбека «Осасуны» Авилу

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Осасуна Краснодар Суарес Луис Стуани Кристиан Барбоза Габриэл Авила Луис
Комментарии (1)
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portero
1579017854
Краснодар может и Месси интересоваться , что нисколько не приблизит реальную сделку.
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