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    «Барса» может купить Авилу из-за травмы Суареса. Вингером «Осасуны» интересовался «Краснодар»

    «Барселона» близка к приобретению еще одного форварда из-за травмы Луиса Суареса, который выбыл на несколько месяцев.

    Каталонский клуб интересуется 25-летним нападающим «Осасуны» Луисом (Чими) Авилой, сообщает Mundo Deportivo. В его контракте прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

    Также «Барселона» может подписать 33-летнего форварда «Жироны» Кристиана Стуани. В прошлом году «Барса» могла купить его за 6-7 млн евро. Отступные за него также составляют 25 миллионов евро. Еще один кандидат – нападающий «Интера» Габриэль Барбоза (Габигол), которого могут включить в трансфер Артуро Видаля в миланский клуб.

    • Суарес перенес операцию на колене. Срок его восстановления составит порядка четырех месяцев.
    • В этом сезоне Авила забил девять голов и сделал три результативных паса в 18 играх Примеры.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    «Краснодар» может купить хавбека «Осасуны» Авилу

    Источник: Mundo Deportivo

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    13.01.2020 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 января 2020, 19:04

      Краснодар может и Месси интересоваться , что нисколько не приблизит реальную сделку.

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