«Барса» может купить Авилу из-за травмы Суареса. Вингером «Осасуны» интересовался «Краснодар»

«Барселона» близка к приобретению еще одного форварда из-за травмы Луиса Суареса, который выбыл на несколько месяцев.

Каталонский клуб интересуется 25-летним нападающим «Осасуны» Луисом (Чими) Авилой, сообщает Mundo Deportivo. В его контракте прописаны отступные в размере 25 миллионов евро.

Также «Барселона» может подписать 33-летнего форварда «Жироны» Кристиана Стуани. В прошлом году «Барса» могла купить его за 6-7 млн евро. Отступные за него также составляют 25 миллионов евро. Еще один кандидат – нападающий «Интера» Габриэль Барбоза (Габигол), которого могут включить в трансфер Артуро Видаля в миланский клуб.

Суарес перенес операцию на колене. Срок его восстановления составит порядка четырех месяцев.

В этом сезоне Авила забил девять голов и сделал три результативных паса в 18 играх Примеры.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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