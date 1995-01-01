Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    До назначения Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС рассматривал кандидатуры Ирматова, Скомины и Мажича

    Издание «Бизнес Online» опубликовало новые данные о назначении Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

    По информации источника, помимо венгерского экс-арбитра союз рассматривал кандидатуры Равшана Ирматова (Узбекистан), Милорада Мажича (Сербия) и Дамира Скомины (Словения).

    В итоге РФС выбрал Кашшаи по рекомендации Роберто Розетти, который с июня 2011-го по декабрь 2013 года занимал аналогичный пост в российской футбольной организации.

    Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

    Кашшаи: «Уверен, сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень»

    Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

    Хачатурянц: «Кашшаи имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»

    Журналист Конов – о Кашшаи: «Никто не собирается сорить деньгами. По этой причине не рассматривался Коллина»

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80629
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75072
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru