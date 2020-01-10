До назначения Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС рассматривал кандидатуры Ирматова, Скомины и Мажича

Издание «Бизнес Online» опубликовало новые данные о назначении Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.
По информации источника, помимо венгерского экс-арбитра союз рассматривал кандидатуры Равшана Ирматова (Узбекистан), Милорада Мажича (Сербия) и Дамира Скомины (Словения).
В итоге РФС выбрал Кашшаи по рекомендации Роберто Розетти, который с июня 2011-го по декабрь 2013 года занимал аналогичный пост в российской футбольной организации.
Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»
Кашшаи: «Уверен, сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень»
Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»
Хачатурянц: «Кашшаи имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»
Журналист Конов – о Кашшаи: «Никто не собирается сорить деньгами. По этой причине не рассматривался Коллина»