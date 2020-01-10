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  • До назначения Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС рассматривал кандидатуры Ирматова, Скомины и Мажича

До назначения Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС рассматривал кандидатуры Ирматова, Скомины и Мажича

10 января 2020, 22:00
4

Издание «Бизнес Online» опубликовало новые данные о назначении Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

По информации источника, помимо венгерского экс-арбитра союз рассматривал кандидатуры Равшана Ирматова (Узбекистан), Милорада Мажича (Сербия) и Дамира Скомины (Словения).

В итоге РФС выбрал Кашшаи по рекомендации Роберто Розетти, который с июня 2011-го по декабрь 2013 года занимал аналогичный пост в российской футбольной организации.

Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

Кашшаи: «Уверен, сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень»

Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

Хачатурянц: «Кашшаи имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»

Журналист Конов – о Кашшаи: «Никто не собирается сорить деньгами. По этой причине не рассматривался Коллина»

Источник: «Бизнес Online»
Россия Розетти Роберто Кашшаи Виктор Скомина Дамир Мажич Милорад Ирматов Равшан
Комментарии (4)
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серега кашин
1578684356
очередной ставленник газпрома
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Markelov373
1578690928
Сергей Фурса – глава Департамента инспектирования. Фурса – экс-арбитр, в последнее время был директором интерната «Газпром-академии «Зенита». это я тут статью прочитал как вы думаете кто станет чемпионом интрига прямь ппц
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vladimir-7
1578724541
Если всё будет так же как при Егорове, то нужно завязывать с футболом и переходить на хоккей, баскетбол, волейбол и др. виды спорта.
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моэм
1578729869
Назначение иностранцев для руководства Россией - наш тренд...если бы назначили бы Ирматова- УЗБЕКА ...гастарбайтер командующий русскими судьями...это ребята было бы круто...нашли другого , из бывшей страны СЭВ ,какой ни то европеец... нынешней Россией давно управляют иностранцы , больше половины Госдумы и правительства - иностранцы , имеющие паспорта ЕС, Британии, США...так что всё нормально ребята.
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