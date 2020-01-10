До назначения Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС рассматривал кандидатуры Ирматова, Скомины и Мажича

Издание «Бизнес Online» опубликовало новые данные о назначении Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

По информации источника, помимо венгерского экс-арбитра союз рассматривал кандидатуры Равшана Ирматова (Узбекистан), Милорада Мажича (Сербия) и Дамира Скомины (Словения).

В итоге РФС выбрал Кашшаи по рекомендации Роберто Розетти, который с июня 2011-го по декабрь 2013 года занимал аналогичный пост в российской футбольной организации.

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