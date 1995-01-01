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    Журналист Конов – о Кашшаи: «Никто не собирается сорить деньгами. По этой причине не рассматривался Коллина»

    Журналист Василий Конов прокомментировал назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС.

    «По моей информации, Кашшаи и Ринг постоянно будут в России, это обязательное условие контракта. Сейчас встряска судейскому корпусу необходима. При всей странности выбора – это новые для нашего футбола, не ангажированные люди. Рассчитывать на какие-то закулисные игры с ними бессмысленно.

    У венгров карт-бланш, от них ждут строительство мощной системы. Это уже не первый приход европейцев в наше судейство. На этот раз – бюджетное. Никто не собирается сорить деньгами, их теперь считают. По этой причине не рассматривался вариант Коллины. Плюс у Коллины банально может не быть желания и амбиций для подобной работы.

    Кашшаи работал дома с молодыми судьями, учится в УЕФА, для него Россия может стать хорошей стартовой площадкой. Итак, что имеем – европеец, недорого, перспективы (для него прежде всего) и отсутствие связей в России (что важно для нас).

    Выбор, конечно, странный, но любопытный. Посмотрим, как будет жить теперь наш судейский корпус», – написал Конов в телеграме.

    • В четверг РФС объявил о назначении Кашшаи на пост руководителя департамента судейства. Вместе с ним к работе в департаменте инспектирования приступил Дьорди Ринг.
    • Пьерлуиджи Коллина – итальянский футбольный судья, с 2016 года – глава судейского комитета УЕФА, глава судейского комитета ФИФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины (до 2012 года).

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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