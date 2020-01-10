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  • Филипп: «Поначалу испытывал проблемы в «Динамо». Но Новиков поверил в меня»

Филипп: «Поначалу испытывал проблемы в «Динамо». Но Новиков поверил в меня»

10 января 2020, 15:08
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Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп высказался о главном тренере команды Кирилле Новикове.

«Наш тренер смотрит не только как ты действуешь на поле. Ему важно, что ты чувствуешь, что у тебя внутри. Лично мне это действительно необходимо. Это придает силы.

Разговоры с тренером добавили уверенности. Он поверил в меня. Если поначалу я испытывал проблемы, перейдя в «Динамо», то сейчас я здесь счастлив.

Новиков проделал хорошую работу. Команда находилась внизу турнирной таблицы, сейчас мы выправляем ситуацию», – сказал Новиков в интервью клубному каналу.

  • В этом сезоне РПЛ Филипп сыграл 11 матчей, забил шесть голов.
  • Летом «Динамо» купило форварда за 20 миллионов евро.

Филипп: «О переходе в «Динамо» не жалею»


Источник: Ютуб-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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FanatSerj
1578669300
от же плять сказал бы Хохлов, мужики, а без сиськи мамкиной по воротам не попадают, нянькатся с ними надо ))
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