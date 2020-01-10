Филипп: «Поначалу испытывал проблемы в «Динамо». Но Новиков поверил в меня»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп высказался о главном тренере команды Кирилле Новикове.

«Наш тренер смотрит не только как ты действуешь на поле. Ему важно, что ты чувствуешь, что у тебя внутри. Лично мне это действительно необходимо. Это придает силы.

Разговоры с тренером добавили уверенности. Он поверил в меня. Если поначалу я испытывал проблемы, перейдя в «Динамо», то сейчас я здесь счастлив.

Новиков проделал хорошую работу. Команда находилась внизу турнирной таблицы, сейчас мы выправляем ситуацию», – сказал Новиков в интервью клубному каналу.

В этом сезоне РПЛ Филипп сыграл 11 матчей, забил шесть голов.

Летом «Динамо» купило форварда за 20 миллионов евро.

Филипп: «О переходе в «Динамо» не жалею»



