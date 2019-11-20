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Филипп: «О переходе в «Динамо» не жалею»

20 ноября 2019, 23:44
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Футболист «Динамо» Максимилиан Филипп не жалеет о трансфере в Россию. Немца купили летом у дортмундской «Боруссии».

«Нет, о переходе не жалею. Конечно, понимал, что это другой чемпионат, новая обстановка, и потребуется время, чтобы ко всему привыкнуть. Но моя главная задача — быть полезным команде и добиваться побед с ней», – заверил Филипп.

  • В текущем сезоне РПЛ Филипп провел восемь матчей, забил два гола.
  • «Динамо» купило форварда за 20 миллионов евро.
  • Москвичи в таблице РПЛ идут 11-ми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Филипп Максимилиан
Комментарии (2)
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evgevg13
1574293342
работай
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FanatSerj
1574335556
потенциал и уровень для РПЛ огромный, но удастся ли его раскрыть тут больше вопросов, чем ответов.
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