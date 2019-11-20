Филипп: «О переходе в «Динамо» не жалею»

Футболист «Динамо» Максимилиан Филипп не жалеет о трансфере в Россию. Немца купили летом у дортмундской «Боруссии».

«Нет, о переходе не жалею. Конечно, понимал, что это другой чемпионат, новая обстановка, и потребуется время, чтобы ко всему привыкнуть. Но моя главная задача — быть полезным команде и добиваться побед с ней», – заверил Филипп.