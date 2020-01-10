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  • ЦСКА назначил начальником команды экс-гендиректора «Алании» Стельмаха

ЦСКА назначил начальником команды экс-гендиректора «Алании» Стельмаха

10 января 2020, 14:52
7

Бывший гендиректор «Алании» Александр Стельмах вернулся на пост начальника команды в ЦСКА.

«Сергей Якунчиков, занимавший пост начальника команды, покинул армейский клуб по собственному желанию. Мы благодарим Сергея Павловича за годы, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов в дальнейшем.

Начальником команды назначен Александр Стельмах, который ранее занимал эту должность до 2009 года. В последнее время Александр Григорьевич работал заместителем директора «ВЭБ Арены» и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона», – сообщается на сайте клуба.

  • Стельмах работал начальником команды в ЦСКА при главном тренере Валерии Газзаеве.
  • В октябре 2014 года Стельмах подозревался в том, что, будучи гендиректором «Алании», растратил бюджетные деньги на сумму более 34 миллионов рублей, однако дело было закрыто. Незадолго до этого владикавказский клуб был ликвидирован.

ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

Уткин: «В бригаде Газзаева Стельмах отвечал за судей. Чемпионства «Алании» и ЦСКА были бы невозможны без него»

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алания
Комментарии (7)
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ilichkadr
1578657838
Долго же они (2 еврея) искали друг друга. Наконец-то свершилось, пророк Александр сошел с небес на Землю !!!
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Ивантеевец
1578669076
Мутный тип. Что-то нехорошее грядет с такими "кадровыми перестановками"".
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моэм
1578669706
Стельмах , как профессионал , один из тех кого можно назвать ЗУБРом в своём деле...что же касаемо "расхищений" в Алании, то здесь должно быть больше вопросов к Президенту Газзаеву , купившего виллу в Марбелье и спрятавшегося за мандат депутата Госдумы.
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