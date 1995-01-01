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    ЦСКА назначил начальником команды экс-гендиректора «Алании» Стельмаха

    Бывший гендиректор «Алании» Александр Стельмах вернулся на пост начальника команды в ЦСКА.

    «Сергей Якунчиков, занимавший пост начальника команды, покинул армейский клуб по собственному желанию. Мы благодарим Сергея Павловича за годы, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов в дальнейшем.

    Начальником команды назначен Александр Стельмах, который ранее занимал эту должность до 2009 года. В последнее время Александр Григорьевич работал заместителем директора «ВЭБ Арены» и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона», – сообщается на сайте клуба.

    • Стельмах работал начальником команды в ЦСКА при главном тренере Валерии Газзаеве.
    • В октябре 2014 года Стельмах подозревался в том, что, будучи гендиректором «Алании», растратил бюджетные деньги на сумму более 34 миллионов рублей, однако дело было закрыто. Незадолго до этого владикавказский клуб был ликвидирован.

    ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

    Уткин: «В бригаде Газзаева Стельмах отвечал за судей. Чемпионства «Алании» и ЦСКА были бы невозможны без него»

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5850

      ilichkadr 3 минуты назад

      Долго же они (2 еврея) искали друг друга. Наконец-то свершилось, пророк Александр сошел с небес на Землю !!!

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