ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

По информации «Р-Спорта», начальник команды в ЦСКА Сергей Якунчиков покинет свою должность.
После матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) внутри армейского клуба разразился скандал из-за судейства, вину возложили на Якунчикова. Команда восприняла решение об увольнении начальника команды с недовольством. Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 года.
На его место будет назначен бывший генеральный директор «Алании» Александр Стельмах. Он уже работал начальником команды в ЦСКА при главном тренере Валерии Газзаеве.
- В октябре 2014 года Стельмах подозревался в том, что, будучи гендиректором «Алании», растратил бюджетные деньги на сумму более 34 миллионов рублей.
- Незадолго до этого владикавказский клуб был ликвидирован.
Источник: «Р-Спорт»