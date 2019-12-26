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    ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

    По информации «Р-Спорта», начальник команды в ЦСКА Сергей Якунчиков покинет свою должность.

    После матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) внутри армейского клуба разразился скандал из-за судейства, вину возложили на Якунчикова. Команда восприняла решение об увольнении начальника команды с недовольством. Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 года.

    На его место будет назначен бывший генеральный директор «Алании» Александр Стельмах. Он уже работал начальником команды в ЦСКА при главном тренере Валерии Газзаеве.

    • В октябре 2014 года Стельмах подозревался в том, что, будучи гендиректором «Алании», растратил бюджетные деньги на сумму более 34 миллионов рублей.
    • Незадолго до этого владикавказский клуб был ликвидирован.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7984

      parevg 42 секунды назад

      Так вот кто должен вместе с Газзаевым сидеть...
      И отнюдь не в госдуме, а в солнечном Магадане.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36406

      portero 5 минут назад

      значит точно переходят на гос-финансирование, уже обставляются нужными людьми.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2196

      Masteralex 19 минут назад

      странное решение, почему начальник команды должен отвечать за судейский беспредел и скандалы с этим связанные? камеры должен был убирать что ли от Гончаренко?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1236

      Genz 23 минуты назад

      В ЦСКА деньги у Гинера. Чего сразу наезжать, что ******* опять
      Он ещё те деньги не потратил

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