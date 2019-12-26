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  • ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

26 декабря 2019, 13:40
9

По информации «Р-Спорта», начальник команды в ЦСКА Сергей Якунчиков покинет свою должность.

После матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) внутри армейского клуба разразился скандал из-за судейства, вину возложили на Якунчикова. Команда восприняла решение об увольнении начальника команды с недовольством. Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 года.

На его место будет назначен бывший генеральный директор «Алании» Александр Стельмах. Он уже работал начальником команды в ЦСКА при главном тренере Валерии Газзаеве.

  • В октябре 2014 года Стельмах подозревался в том, что, будучи гендиректором «Алании», растратил бюджетные деньги на сумму более 34 миллионов рублей.
  • Незадолго до этого владикавказский клуб был ликвидирован.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алания
Комментарии (9)
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Masteralex
1577357883
странное решение, почему начальник команды должен отвечать за судейский беспредел и скандалы с этим связанные? камеры должен был убирать что ли от Гончаренко?
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portero
1577358738
значит точно переходят на гос-финансирование, уже обставляются нужными людьми.
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Олег1204
1577360851
Гребанное е.росовское говно, как же вы со своей тупостью за.али, страну раздербанили, теперь за нас взялись. Будьте вы прокляты мр.зи ***.ые. Лучше не было бы этого стадиона, но зато и деньги и нормальное руководство
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Viper for CSKA
1577362712
Ну всё, вот теперь точно ЦСКА RIP. Гос финансирование - это не просто новый этап (некоторые вообще умудряются нести чушь, типо ничего не изменится, руководство же остаётся), а начало конца. Это было уже и с Динамо, и с Локо. Сейчас придут соответствующие менеджеры, специализирующиеся на отмыве бабла, пойдут "интересные" трансферы с целью распила. Но при этом все будут орать об амбициях чуть ли не ЛЧ выиграть. Спасибо Гинеру за отличные годы для армейцев, но теперь он тут никто. Не удивлюсь, если у него ЦСКА просто отжали, тк много выступал, мешал "уважаемым" людям.
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Иван Петров 1986
1577365975
Очень эффективный менеджер.
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ufos73
1577368429
Нигер с судьями конечно не работает )))
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Пельш 1
1577372807
Нормальное явление для России растратить несколько миллионов! У нас все п..здят! Ведь главное в жизни это сп...дить что-нибудь!!!!
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zigbert
1577430687
Рискованный шаг.
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