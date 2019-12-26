ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

По информации «Р-Спорта», начальник команды в ЦСКА Сергей Якунчиков покинет свою должность.

После матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) внутри армейского клуба разразился скандал из-за судейства, вину возложили на Якунчикова. Команда восприняла решение об увольнении начальника команды с недовольством. Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 года.

На его место будет назначен бывший генеральный директор «Алании» Александр Стельмах. Он уже работал начальником команды в ЦСКА при главном тренере Валерии Газзаеве.