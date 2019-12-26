Уткин: «В бригаде Газзаева Стельмах отвечал за судей. Чемпионства «Алании» и ЦСКА были бы невозможны без него»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение экс-гендиректора «Алании» Александра Стельмаха на пост начальника команды в ЦСКА.

«В ЦСКА новый начальник команды – Александр Стельмах. Очень, очень известный человек. Стельмах исторически – человек Газзаева. Все, кто был человеком Газзаева, со временем становились людьми Гинера, или сходили на нет.

И в бригаде Газзаева Стельмах был человеком, который отвечал за судей. Чемпионство «Алании» было бы невозможно без Стельмаха. Первое чемпионство ЦСКА, когда еще тинейджерами были Березуцкие, в команду брали по росту и в этой связи большие надежды связывали с Аланом Кусовым (совсем небесталанным при этом) – немыслимо без Стельмаха.

Все, что вы вычитаете про сегодняшнюю роль Станислава Сухины в «Локомотиве» – это тихая жизнь в Хоббитании через двести лет после войны Кольца в сравнении с золотыми во всех отношениях временами Александра Стельмаха.

Вы вот не помните фильм «Антикиллер», а там есть момент, в котором я прямо вижу Евгения Гинера, который, убежденный, что его команду убивают, и нет иного пути, кроме как вспомнить человека, не считающегося с правилами, решающего задачу напролом и ценящего только результат...

В «Антикиллере» банкир, которого играет Ефремов, со всей силой исступления, доступной Михаилу Олеговичу на крупном плане, выдыхает вопль: «Лиса!! Найдите мне Лииисааа!!!»

И появляется Лис. И приходит Александр Стельмах. Даже интересно, есть ли еще порох в пороховницах. Евгений Леннорович воюет», – написал Уткин в телеграме.

«Спартак-Алания» под руководством Валерия Газзаева стал чемпионом в 1995 году.

В 2003 году Газзаев привел ЦСКА к своему первому чемпионству в российской истории.

В январе 2011 года Газзаев стал президентом «Алании», Стельмах на тот момент работал гендиректором клуба.

В 2014 году владикавказский клуб был ликвидирован. После этого Стельмах подозревался в растрате бюджетных денег на сумму более 34 миллионов рублей, однако дело было закрыто.

ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей