Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Уткин: «В бригаде Газзаева Стельмах отвечал за судей. Чемпионства «Алании» и ЦСКА были бы невозможны без него»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение экс-гендиректора «Алании» Александра Стельмаха на пост начальника команды в ЦСКА.

    «В ЦСКА новый начальник команды – Александр Стельмах. Очень, очень известный человек. Стельмах исторически – человек Газзаева. Все, кто был человеком Газзаева, со временем становились людьми Гинера, или сходили на нет.

    И в бригаде Газзаева Стельмах был человеком, который отвечал за судей. Чемпионство «Алании» было бы невозможно без Стельмаха. Первое чемпионство ЦСКА, когда еще тинейджерами были Березуцкие, в команду брали по росту и в этой связи большие надежды связывали с Аланом Кусовым (совсем небесталанным при этом) – немыслимо без Стельмаха.

    Все, что вы вычитаете про сегодняшнюю роль Станислава Сухины в «Локомотиве» – это тихая жизнь в Хоббитании через двести лет после войны Кольца в сравнении с золотыми во всех отношениях временами Александра Стельмаха.

    Вы вот не помните фильм «Антикиллер», а там есть момент, в котором я прямо вижу Евгения Гинера, который, убежденный, что его команду убивают, и нет иного пути, кроме как вспомнить человека, не считающегося с правилами, решающего задачу напролом и ценящего только результат...

    В «Антикиллере» банкир, которого играет Ефремов, со всей силой исступления, доступной Михаилу Олеговичу на крупном плане, выдыхает вопль: «Лиса!! Найдите мне Лииисааа!!!»

    И появляется Лис. И приходит Александр Стельмах. Даже интересно, есть ли еще порох в пороховницах. Евгений Леннорович воюет», – написал Уткин в телеграме.

    • «Спартак-Алания» под руководством Валерия Газзаева стал чемпионом в 1995 году.
    • В 2003 году Газзаев привел ЦСКА к своему первому чемпионству в российской истории.
    • В январе 2011 года Газзаев стал президентом «Алании», Стельмах на тот момент работал гендиректором клуба.
    • В 2014 году владикавказский клуб был ликвидирован. После этого Стельмах подозревался в растрате бюджетных денег на сумму более 34 миллионов рублей, однако дело было закрыто.

    ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13269

      bset 1 минуту назад

      Вот читаю новости все и не могу понять, что входит-то в эту самую работу с судьями?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      playsh 4 минуты назад

      На сей раз соглашусь с Утярой,бес ему в ребро,именно так и было.Вот только вопрос, каковы сегодняшние возможности Стельмаха.Надо полагать,раз позвали,то он ещё очень и очень полезная личность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22409

      gol_kak_sokol 4 минуты назад

      Какие на фиг стельмахи. Теперь судьями руководит Газпром Дюков под прикрытием РФС.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1865

      neveldomha 14 минут назад

      УВася капнул еще одну могилу. Прям расхититель гробниц получается)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      denzillo 17 минут назад

      контрреволюционные вещи говорите филипп филиппович

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Fandorine 25 минут назад

      Браво, Уася!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106837
    #2
    Chernyi Lis
    79414
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74898
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru