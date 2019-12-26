Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «В бригаде Газзаева Стельмах отвечал за судей. Чемпионства «Алании» и ЦСКА были бы невозможны без него»

Уткин: «В бригаде Газзаева Стельмах отвечал за судей. Чемпионства «Алании» и ЦСКА были бы невозможны без него»

26 декабря 2019, 15:27
22

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение экс-гендиректора «Алании» Александра Стельмаха на пост начальника команды в ЦСКА.

«В ЦСКА новый начальник команды – Александр Стельмах. Очень, очень известный человек. Стельмах исторически – человек Газзаева. Все, кто был человеком Газзаева, со временем становились людьми Гинера, или сходили на нет.

И в бригаде Газзаева Стельмах был человеком, который отвечал за судей. Чемпионство «Алании» было бы невозможно без Стельмаха. Первое чемпионство ЦСКА, когда еще тинейджерами были Березуцкие, в команду брали по росту и в этой связи большие надежды связывали с Аланом Кусовым (совсем небесталанным при этом) – немыслимо без Стельмаха.

Все, что вы вычитаете про сегодняшнюю роль Станислава Сухины в «Локомотиве» – это тихая жизнь в Хоббитании через двести лет после войны Кольца в сравнении с золотыми во всех отношениях временами Александра Стельмаха.

Вы вот не помните фильм «Антикиллер», а там есть момент, в котором я прямо вижу Евгения Гинера, который, убежденный, что его команду убивают, и нет иного пути, кроме как вспомнить человека, не считающегося с правилами, решающего задачу напролом и ценящего только результат...

В «Антикиллере» банкир, которого играет Ефремов, со всей силой исступления, доступной Михаилу Олеговичу на крупном плане, выдыхает вопль: «Лиса!! Найдите мне Лииисааа!!!»

И появляется Лис. И приходит Александр Стельмах. Даже интересно, есть ли еще порох в пороховницах. Евгений Леннорович воюет», – написал Уткин в телеграме.

  • «Спартак-Алания» под руководством Валерия Газзаева стал чемпионом в 1995 году.
  • В 2003 году Газзаев привел ЦСКА к своему первому чемпионству в российской истории.
  • В январе 2011 года Газзаев стал президентом «Алании», Стельмах на тот момент работал гендиректором клуба.
  • В 2014 году владикавказский клуб был ликвидирован. После этого Стельмах подозревался в растрате бюджетных денег на сумму более 34 миллионов рублей, однако дело было закрыто.

ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алания Газзаев Валерий Гинер Евгений Уткин Василий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
denzillo
1577365130
контрреволюционные вещи говорите филипп филиппович
Ответить
neveldomha
1577365320
УВася капнул еще одну могилу. Прям расхититель гробниц получается)))))))
Ответить
Plyash
1577365936
На сей раз соглашусь с Утярой,бес ему в ребро,именно так и было.Вот только вопрос, каковы сегодняшние возможности Стельмаха.Надо полагать,раз позвали,то он ещё очень и очень полезная личность.
Ответить
bset
1577366086
Вот читаю новости все и не могу понять, что входит-то в эту самую работу с судьями?
Ответить
Ден 781
1577368036
Ну Газзаев выиграл УЕФА, да и ЦСКА тогда реально был в поряде
Ответить
derrik2000
1577370076
Что ЦСКА, что Алания в тех своих чемпионских сезонах показали именно ЧЕМПИОНСКУЮ ИГРУ! И не нужно "ля-ля"! Алания могда и второй раз подряд стать чемпионом, но "детский сад" Ярцева обыграл их в Питере. P.S. Я до сих пор помню ту БЕЗУМНУЮ ПОДДЕРЖКУ, которую оказали Спартаку питерские болелы во время матча. Огромная благодарность им за ТАКУЮ поддержку: она была 12-м игроком Спартака!
Ответить
vladimir-7
1577372303
Вася Уткин всё ищет, кого бы ещё укусить, а даже повода нет, так можно что-нибудь наплести из старого, ведь проверить нельзя. Эх, Вася, Вася, стареешь, бывший журналист.
Ответить
zra78
1577372619
Тут уже надо отдельную ветку для него ,с названием: Бред Уткина!
Ответить
моэм
1577392655
Проще сказать , где Вася свечку не держал...
Ответить
моэм
1578670319
Уткин бывает попадает "пальцем в небо" , а бывает говорит очень даже дельные вещи...одно жаль , из за своей репутации даже вполне профессиональный анализ от него выглядит как лажа...ему бы хорошо зашифрованный псевдоним взять...Гусев например...а то все думают что у Уткина могут получится только "утки" .
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+