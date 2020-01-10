Суарес: «Вальверде не виноват в поражении от «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поддержал главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Суперкубка Испании от «Атлетико» (2:3).

«Вальверде не виноват в нашем поражении. Все ключевые ошибки совершали мы, а соперник за подобное наказывает.

Надеюсь, это поражение поможет нам сделать правильные выводы. Еще обиднее, потому что мы контролировали игру и допустили ошибки на контратаках.

VAR? Самая логичная система – это автоматическое определение голов. С положением «вне игры» легко можно ошибиться, поскольку решения принимают такие же люди, как мы», – заявил уругваец.

С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.

В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

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