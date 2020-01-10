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Суарес: «Вальверде не виноват в поражении от «Атлетико»

10 января 2020, 08:21
5

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поддержал главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Суперкубка Испании от «Атлетико» (2:3).

«Вальверде не виноват в нашем поражении. Все ключевые ошибки совершали мы, а соперник за подобное наказывает.

Надеюсь, это поражение поможет нам сделать правильные выводы. Еще обиднее, потому что мы контролировали игру и допустили ошибки на контратаках.

VAR? Самая логичная система – это автоматическое определение голов. С положением «вне игры» легко можно ошибиться, поскольку решения принимают такие же люди, как мы», – заявил уругваец.

  • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
  • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

«Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Атлетико Суарес Луис Вальверде Эрнесто
Комментарии (5)
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Barçist
1578652063
Суарес говорит одно и тоже.Ну так доведи мысль до конца о том,кто виноват и кто должен нести ответственность.Игроки?Садись тогда на лавку.А так конечно вы за него,он вас полностью устраивает,вот только клуб в посмешище превращается,но вам то похрену.
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levon_man
1578656681
Один из худших сезонов Барсы. Мне кажется в этом году мы останемся без трофеев. Даже чемпионства не будет.
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