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  • Симеоне: «Атлетико» победил лучший клуб мира по удержанию мяча и игре в атаке»

Симеоне: «Атлетико» победил лучший клуб мира по удержанию мяча и игре в атаке»

10 января 2020, 07:00
5

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

– Что для вас эта победа?

– Сложно переоценить. Мы победили лучшую команду планеты по удержанию мяча и игре в атаке. После 75-й минуты мы показали когти. У моей команды есть вера и желание – это характеризует «Атлетико». Казалось, что невозможно перевернуть игру, но мы почувствовали, если мы сравняем счет, сможем победить.

– Что вы для этого сделали?

– Играли как команда. «Барселона» – топовый клуб вместе с «Манчестер Сити», «Реалом» – они на шаг впереди остальных. Но мы заслужили эти 15 минут в конце матча, этот триумф и теперь сыграем в финале.

– Как удалось перевернуть игру?

– Выход Льоренте и смена позиции Корреа придали нам уверенности. В последние минуты было видно, на что мы способны.

– Теперь у вас впереди дерби с «Реалом».

– Зидан – феноменальный тренер, он идеально подходит «Мадриду». Они изменились с момента последнего дерби, и это отражается в игре, несмотря на отсутствие Азара, Бензема, Бэйла. Будет сложно.

  • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
  • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

Источник: As
Испания. Примера Атлетико Барселона Симеоне Диего
Комментарии (5)
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PNZ1985
1578635960
вряд ли Атлетико с такой игрой пройдет Ливер..
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Alex Flash
1578639554
у вас в команде один из лучших автобусных парков
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Derzkiy1
1578651857
В лч с лучшей командой мира сыграете , вот там весело будет на вас посмотреть
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nelez
1578744116
Ян Облак в составе Атлетико пропустил всего 4 хет- трика.Он назвал авторов этих хет-триков: 1.Криштиано Роналду 2.Криштиано Роналду 3.Криштиано Роналду 4.Криштиано Роналду
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