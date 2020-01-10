Симеоне: «Атлетико» победил лучший клуб мира по удержанию мяча и игре в атаке»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

– Что для вас эта победа?

– Сложно переоценить. Мы победили лучшую команду планеты по удержанию мяча и игре в атаке. После 75-й минуты мы показали когти. У моей команды есть вера и желание – это характеризует «Атлетико». Казалось, что невозможно перевернуть игру, но мы почувствовали, если мы сравняем счет, сможем победить.

– Что вы для этого сделали?

– Играли как команда. «Барселона» – топовый клуб вместе с «Манчестер Сити», «Реалом» – они на шаг впереди остальных. Но мы заслужили эти 15 минут в конце матча, этот триумф и теперь сыграем в финале.

– Как удалось перевернуть игру?

– Выход Льоренте и смена позиции Корреа придали нам уверенности. В последние минуты было видно, на что мы способны.

– Теперь у вас впереди дерби с «Реалом».

– Зидан – феноменальный тренер, он идеально подходит «Мадриду». Они изменились с момента последнего дерби, и это отражается в игре, несмотря на отсутствие Азара, Бензема, Бэйла. Будет сложно.