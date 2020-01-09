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    Симеоне: «Атлетико» победил лучший клуб мира по удержанию мяча и игре в атаке»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

    – Что для вас эта победа?

    – Сложно переоценить. Мы победили лучшую команду планеты по удержанию мяча и игре в атаке. После 75-й минуты мы показали когти. У моей команды есть вера и желание – это характеризует «Атлетико». Казалось, что невозможно перевернуть игру, но мы почувствовали, если мы сравняем счет, сможем победить.

    – Что вы для этого сделали?

    – Играли как команда. «Барселона» – топовый клуб вместе с «Манчестер Сити», «Реалом» – они на шаг впереди остальных. Но мы заслужили эти 15 минут в конце матча, этот триумф и теперь сыграем в финале.

    – Как удалось перевернуть игру?

    – Выход Льоренте и смена позиции Корреа придали нам уверенности. В последние минуты было видно, на что мы способны.

    – Теперь у вас впереди дерби с «Реалом».

    – Зидан – феноменальный тренер, он идеально подходит «Мадриду». Они изменились с момента последнего дерби, и это отражается в игре, несмотря на отсутствие Азара, Бензема, Бэйла. Будет сложно.

    • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
    • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

    Источник: As

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1274

      PNZ1985 11 минут назад

      вряд ли Атлетико с такой игрой пройдет Ливер..

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