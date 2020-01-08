«Чемпионат»: «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за серьезных проблем с алкоголем

По информации «Чемпионата», «Ростов» расторгнул соглашение с защитником Рагнаром Сигурдссоном по дисциплинарным причинам.
У исландца были серьезные проблемы с алкоголем, утверждает издание. Защитник принес извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но в «Ростове» приняли решение расторгнуть контракт с игроком.
- Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
- В его активе 53 матча без результативных действий.
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Источник: «Чемпионат»