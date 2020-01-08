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  • «Чемпионат»: «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за серьезных проблем с алкоголем

«Чемпионат»: «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за серьезных проблем с алкоголем

8 января 2020, 14:36
16

По информации «Чемпионата», «Ростов» расторгнул соглашение с защитником Рагнаром Сигурдссоном по дисциплинарным причинам.

У исландца были серьезные проблемы с алкоголем, утверждает издание. Защитник принес извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но в «Ростове» приняли решение расторгнуть контракт с игроком.

  • Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
  • В его активе 53 матча без результативных действий.

«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

Рагнар Сигурдссон близок к переходу в «Газиантеп»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Сигурдссон Рагнар
Комментарии (16)
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paracetamol
1578484457
Скандинавы все алкаши.
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MaxRnD
1578485603
У Хаджикадунича проблем с алкоголем нет, зато половина пропущенных Ростовом мячей - это его привозы ! И что теперь ? PS Извинился парень, можно было последний раз попробовать !
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ilichkadr
1578486062
Правильно сделал "Ростов", что разорвал контракт. Если в 33 года начал бухать, то это уже не диагноз, а серьёзная проблема.
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FanatSerj
1578486112
ну прям на новогодних праздниках побухать нельзя, тем более ещё и ЗП вовремя не платят, нам то в России Исландца не понять и..... простить )))
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MaxRnD
1578487864
На офсайте Ростова уже опровергли: 8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне. http://www.fc-rostov.ru/press/news/13183
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Боцман59rus
1578488328
п.и.с.т.е.ш)))
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den161
1578490940
Проблемы с алкоголем, а так же с некоторыми грибами, у журналюг, которым кажется вот такая вот хрень
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PNZ1985
1578492358
8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне. Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствует действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Благодаря успешной игре, исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020. Контракт с экс-капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации.
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Hektor 84
1578498442
А тошич не давно плёл что только русские алкаши и водку вместо воды употребляют.
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zigbert
1578505353
Не похоже на правду.
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