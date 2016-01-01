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    «Чемпионат»: «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за серьезных проблем с алкоголем

    По информации «Чемпионата», «Ростов» расторгнул соглашение с защитником Рагнаром Сигурдссоном по дисциплинарным причинам.

    У исландца были серьезные проблемы с алкоголем, утверждает издание. Защитник принес извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но в «Ростове» приняли решение расторгнуть контракт с игроком.

    • Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
    • В его активе 53 матча без результативных действий.

    «Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

    Рагнар Сигурдссон близок к переходу в «Газиантеп»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии15
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      Рейтинг: +17861

      Боцман59rus 49 секунд назад

      п.и.с.т.е.ш)))

      0
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      Рейтинг: +36023

      MaxRnD 8 минут назад

      На офсайте Ростова уже опровергли:
      8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.

      http://www.fc-rostov.ru/press/news/13183

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1344

      neim 17 минут назад

      Ничего страшного, замена достойная на подходе, в виде "трезвеника" Мамаева .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      baslim10z > neim 15 минут назад

      У Мамаева российский паспорт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2422

      Alekxei Z. 35 минут назад

      А кто не пьёт, назови...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      baslim10z > Alekxei Z. 16 минут назад

      Нет, я жду... Достаточно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6456

      FanatSerj 37 минут назад

      ну прям на новогодних праздниках побухать нельзя, тем более ещё и ЗП вовремя не платят, нам то в России Исландца не понять и..... простить )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5847

      ilichkadr 38 минут назад

      Правильно сделал "Ростов", что разорвал контракт. Если в 33 года начал бухать, то это уже не диагноз, а серьёзная проблема.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1145

      alarm 43 минуты назад

      ну теперь прямая дорога в тарасовку, раз алкаш)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36023

      MaxRnD 46 минут назад

      У Хаджикадунича проблем с алкоголем нет, зато половина пропущенных Ростовом мячей - это его привозы ! И что теперь ?

      PS Извинился парень, можно было последний раз попробовать !

      1
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      Рейтинг: +4731

      paracetamol 1 час назад

      Скандинавы все алкаши.

      3
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      Рейтинг: +1214

      altezzik > paracetamol 36 минут назад

      Согреваются.

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      Рейтинг: +3558

      Yurok161 1 час назад

      Бред.Сомневаюсь в этом.А вот из-за нового лимита больше вероятна причина.

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