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Рагнар Сигурдссон близок к переходу в «Газиантеп»

8 января 2020, 12:49

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон может подписать контракт с «Газиантепом».

Исландец достиг соглашения с турецким клубом и будет зарабатывать 600 тысяч евро в год, сообщает телеграм-канал «Желто-синие будни».

Журналист Сергей Егоров в своем телеграме подтвердил, что Сигурдссон договорился с «Газиантепом».

  • «Газиантеп» идет на девятом месте в турецкой Суперлиге.
  • Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
  • В его активе 53 матча без результативных действий.
  • Исландцем также интересуется «Трабзонспор».

«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Газиантеп Ростов Сигурдссон Рагнар
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