Рагнар Сигурдссон близок к переходу в «Газиантеп»

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон может подписать контракт с «Газиантепом».

Исландец достиг соглашения с турецким клубом и будет зарабатывать 600 тысяч евро в год, сообщает телеграм-канал «Желто-синие будни».

Журналист Сергей Егоров в своем телеграме подтвердил, что Сигурдссон договорился с «Газиантепом».

«Газиантеп» идет на девятом месте в турецкой Суперлиге.

Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.

В его активе 53 матча без результативных действий.

Исландцем также интересуется «Трабзонспор».

«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона