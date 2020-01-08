Рагнар Сигурдссон близок к переходу в «Газиантеп»

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон может подписать контракт с «Газиантепом».
Исландец достиг соглашения с турецким клубом и будет зарабатывать 600 тысяч евро в год, сообщает телеграм-канал «Желто-синие будни».
Журналист Сергей Егоров в своем телеграме подтвердил, что Сигурдссон договорился с «Газиантепом».
- «Газиантеп» идет на девятом месте в турецкой Суперлиге.
- Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
- В его активе 53 матча без результативных действий.
- Исландцем также интересуется «Трабзонспор».
«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова