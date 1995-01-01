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    Рагнар Сигурдссон близок к переходу в «Газиантеп»

    Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон может подписать контракт с «Газиантепом».

    Исландец достиг соглашения с турецким клубом и будет зарабатывать 600 тысяч евро в год, сообщает телеграм-канал «Желто-синие будни».

    Журналист Сергей Егоров в своем телеграме подтвердил, что Сигурдссон договорился с «Газиантепом».

    • «Газиантеп» идет на девятом месте в турецкой Суперлиге.
    • Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
    • В его активе 53 матча без результативных действий.
    • Исландцем также интересуется «Трабзонспор».

    «Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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