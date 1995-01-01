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    Дмитрий Черышев – об интересе китайского клуба: «Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался»

    Тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны китайского клуба.

    «Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался, слышу об этом в первый раз. Может, просто разговоры, слухи, их сейчас достаточно, как по отношению к Денису, так и по отношению к другим футболистам», – сказал Черышев-старший.

    • В этом сезоне в Примере Черышев сыграл семь матчей, забил гол и отдал ассист.
    • Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 6 миллионов евро.

    El Chiringuito: клуб из Китая предложит контракт Черышеву


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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