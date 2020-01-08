Дмитрий Черышев – об интересе китайского клуба: «Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался»

Тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны китайского клуба.

«Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался, слышу об этом в первый раз. Может, просто разговоры, слухи, их сейчас достаточно, как по отношению к Денису, так и по отношению к другим футболистам», – сказал Черышев-старший.

В этом сезоне в Примере Черышев сыграл семь матчей, забил гол и отдал ассист.

Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 6 миллионов евро.

El Chiringuito: клуб из Китая предложит контракт Черышеву



