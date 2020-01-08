El Chiringuito: клуб из Китая предложит контракт Черышеву

Если Денис не хочет закончиться, как футболист, то не перейдет.
Журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV сообщил, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получит предложение из Китая.
«Черышев, футболист «Валенсии», получит предложение от одного из клубов Китая» – сказал Суарес в репортаже из Саудовской Аравии.
- «Валенсия» сейчас находится в Саудовской Аравии. В среду она проведет полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского «Реала».
- В этом сезоне в Примере Черышев сыграл семь матчей, забил гол и отдал ассист.
- Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 6 миллионов евро.
¡EXCLUSIVA de @JSuarezSexta! «CHERYSHEV, jugador del Valencia, va a recibir una OFERTA del fútbol CHINO». #ChiringuitoSupercopa pic.twitter.com/XrODHF34Nf— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2020