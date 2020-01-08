El Chiringuito: клуб из Китая предложит контракт Черышеву

Журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV сообщил, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получит предложение из Китая.

«Черышев, футболист «Валенсии», получит предложение от одного из клубов Китая» – сказал Суарес в репортаже из Саудовской Аравии.

«Валенсия» сейчас находится в Саудовской Аравии. В среду она проведет полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского «Реала».

В этом сезоне в Примере Черышев сыграл семь матчей, забил гол и отдал ассист.

Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 6 миллионов евро.

