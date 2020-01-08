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    El Chiringuito: клуб из Китая предложит контракт Черышеву

    Журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV сообщил, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получит предложение из Китая.

    «Черышев, футболист «Валенсии», получит предложение от одного из клубов Китая» – сказал Суарес в репортаже из Саудовской Аравии.

    • «Валенсия» сейчас находится в Саудовской Аравии. В среду она проведет полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского «Реала».
    • В этом сезоне в Примере Черышев сыграл семь матчей, забил гол и отдал ассист.
    • Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 6 миллионов евро.

    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5715

      Антибиотик 24 минуты назад

      Если Денис не хочет закончиться, как футболист, то не перейдет.

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      Рейтинг: +158

      NEONFOL 30 минут назад

      только не вздумайте предлагать большие миллионы, иначе совсем парню конец

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