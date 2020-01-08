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El Chiringuito: клуб из Китая предложит контракт Черышеву

8 января 2020, 12:20
5

Журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV сообщил, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получит предложение из Китая.

«Черышев, футболист «Валенсии», получит предложение от одного из клубов Китая» – сказал Суарес в репортаже из Саудовской Аравии.

  • «Валенсия» сейчас находится в Саудовской Аравии. В среду она проведет полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского «Реала».
  • В этом сезоне в Примере Черышев сыграл семь матчей, забил гол и отдал ассист.
  • Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 6 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
Комментарии (5)
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NEONFOL
1578476286
только не вздумайте предлагать большие миллионы, иначе совсем парню конец
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Антибиотик
1578476627
Если Денис не хочет закончиться, как футболист, то не перейдет.
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InterMilLano1908
1578479661
уезжал бы, 29 лет, а так на пенсию заработает
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