Ткачев – об уходе в «Арсенал»: «В ЦСКА сказали, что лучше уйти – такая вот политика клуба»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал, почему не сумел закрепиться в ЦСКА.

«Первый раз ушел в аренду еще при Слуцком, потом при Гончаренко сказали, что лучше уйти, такая вот политика клуба.

После первого года в аренде в «Арсенале» думал, что 100 процентов позовут обратно, когда как не сейчас, игроки ведь у ЦСКА уходили. Но в итоге опять Ганчаренко сказал, что лучше остаться в Туле. Ну, окей. После второго года в «Арсенале» уже больше ни о чем не думал. Желание было остаться здесь», – сказал Ткачев.