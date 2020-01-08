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    Ткачев – об уходе в «Арсенал»: «В ЦСКА сказали, что лучше уйти – такая вот политика клуба»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал, почему не сумел закрепиться в ЦСКА.

    «Первый раз ушел в аренду еще при Слуцком, потом при Гончаренко сказали, что лучше уйти, такая вот политика клуба.

    После первого года в аренде в «Арсенале» думал, что 100 процентов позовут обратно, когда как не сейчас, игроки ведь у ЦСКА уходили. Но в итоге опять Ганчаренко сказал, что лучше остаться в Туле. Ну, окей. После второго года в «Арсенале» уже больше ни о чем не думал. Желание было остаться здесь», – сказал Ткачев.

    • Ткачев перешел в ЦСКА из «Кубани» в 2016 году и провел за московский клуб восемь матчей за три года.
    • Хавбек трижды уходил в аренду – один раз в «Крылья Советов» и два раза в «Арсенал».
    • В 2019 году Ткачев перешел из ЦСКА в «Арсенал» на полноценной основе.

    Источник: «Р-Спорт»

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