Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ткачев – об уходе в «Арсенал»: «В ЦСКА сказали, что лучше уйти – такая вот политика клуба»

Ткачев – об уходе в «Арсенал»: «В ЦСКА сказали, что лучше уйти – такая вот политика клуба»

8 января 2020, 11:10

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал, почему не сумел закрепиться в ЦСКА.

«Первый раз ушел в аренду еще при Слуцком, потом при Гончаренко сказали, что лучше уйти, такая вот политика клуба.

После первого года в аренде в «Арсенале» думал, что 100 процентов позовут обратно, когда как не сейчас, игроки ведь у ЦСКА уходили. Но в итоге опять Ганчаренко сказал, что лучше остаться в Туле. Ну, окей. После второго года в «Арсенале» уже больше ни о чем не думал. Желание было остаться здесь», – сказал Ткачев.

  • Ткачев перешел в ЦСКА из «Кубани» в 2016 году и провел за московский клуб восемь матчей за три года.
  • Хавбек трижды уходил в аренду – один раз в «Крылья Советов» и два раза в «Арсенал».
  • В 2019 году Ткачев перешел из ЦСКА в «Арсенал» на полноценной основе.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Ткачев Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+