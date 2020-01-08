Ткачев – об уходе в «Арсенал»: «В ЦСКА сказали, что лучше уйти – такая вот политика клуба»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал, почему не сумел закрепиться в ЦСКА.
«Первый раз ушел в аренду еще при Слуцком, потом при Гончаренко сказали, что лучше уйти, такая вот политика клуба.
После первого года в аренде в «Арсенале» думал, что 100 процентов позовут обратно, когда как не сейчас, игроки ведь у ЦСКА уходили. Но в итоге опять Ганчаренко сказал, что лучше остаться в Туле. Ну, окей. После второго года в «Арсенале» уже больше ни о чем не думал. Желание было остаться здесь», – сказал Ткачев.
- Ткачев перешел в ЦСКА из «Кубани» в 2016 году и провел за московский клуб восемь матчей за три года.
- Хавбек трижды уходил в аренду – один раз в «Крылья Советов» и два раза в «Арсенал».
- В 2019 году Ткачев перешел из ЦСКА в «Арсенал» на полноценной основе.
Источник: «Р-Спорт»