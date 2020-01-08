Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смертин рассказал о речи Моуринью, после которой «Челси» впервые за 50 лет выиграл АПЛ

Смертин рассказал о речи Моуринью, после которой «Челси» впервые за 50 лет выиграл АПЛ

8 января 2020, 08:46
4

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал о мотивирующей речи тогдашнего главного тренера Жозе Моуринью, после которой лондонский клуб впервые за 50 лет выиграл АПЛ.

«Футбол нужно любить. Любое дело, которым ты занимаешься, желательно любить и ставить перед собой цели. И когда ты склонен к совершенствованию, то деньги воспринимаются как что-то сопутствующее.

Я в связи с этим могу одну историю рассказать. Очень коротко: опять-таки «Челси», Моуринью приехал победителем Лиги Чемпионов в составе «Порту», собрал нас и спрашивает: «Ребят, вы играете в лучшем чемпионате мира, клуб крайне известный, традиционно сильный, сами игроки вы топовые, скажите, кто-нибудь из вас что-то выигрывал?»

Тишина. «А я выиграл. Я пришел сюда выигрывать, потому что, знайте, карьера футболиста коротка, и она определяется не нулями на банковском счете, а регалиями и медалями, которые вы завоюете. И очевидно, что чем лучше ты играешь, тем ты больше зарабатываешь». Слова, казалось бы, простые, но они настолько возымели успех, что мы в итоге выиграли чемпионство спустя 50 лет. Впервые», – сказал Смертин.

  • Смертин играл за «Челси» с 2003 по 2006 годы, дважды отправляясь в аренду в «Портсмут» (2003/04) и «Чарльтон» (2005/06).
  • За «Челси» бывший хавбек сборной России провел 16 матчей и забил один гол.

Смертин: Абрамович интересовался Головиным и Смоловым

Источник: Forbes
Англия. Премьер-лига Челси Смертин Алексей Моуринью Жозе
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кузьмич на трибуне
1578467976
Да уж показатель шикарный:"За Челси Смертин играл 2003-2006гг. На поле провёл 16 матчей и забил один гол"!!!!
Ответить
CF4
1578468040
Немножко смеховато звучит: "МЫ выиграли". С МЫ перестарался))).
Ответить
Hektor 84
1578470708
Смертин тоже в похмелье
Ответить
jo31
1578471964
Аууу бомбардир, вы че там бухаете все, уже третья новость которую вы повторяете за последние два дня
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+