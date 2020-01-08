Смертин рассказал о речи Моуринью, после которой «Челси» впервые за 50 лет выиграл АПЛ

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал о мотивирующей речи тогдашнего главного тренера Жозе Моуринью, после которой лондонский клуб впервые за 50 лет выиграл АПЛ.

«Футбол нужно любить. Любое дело, которым ты занимаешься, желательно любить и ставить перед собой цели. И когда ты склонен к совершенствованию, то деньги воспринимаются как что-то сопутствующее.

Я в связи с этим могу одну историю рассказать. Очень коротко: опять-таки «Челси», Моуринью приехал победителем Лиги Чемпионов в составе «Порту», собрал нас и спрашивает: «Ребят, вы играете в лучшем чемпионате мира, клуб крайне известный, традиционно сильный, сами игроки вы топовые, скажите, кто-нибудь из вас что-то выигрывал?»

Тишина. «А я выиграл. Я пришел сюда выигрывать, потому что, знайте, карьера футболиста коротка, и она определяется не нулями на банковском счете, а регалиями и медалями, которые вы завоюете. И очевидно, что чем лучше ты играешь, тем ты больше зарабатываешь». Слова, казалось бы, простые, но они настолько возымели успех, что мы в итоге выиграли чемпионство спустя 50 лет. Впервые», – сказал Смертин.

Смертин играл за «Челси» с 2003 по 2006 годы, дважды отправляясь в аренду в «Портсмут» (2003/04) и «Чарльтон» (2005/06).

За «Челси» бывший хавбек сборной России провел 16 матчей и забил один гол.

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