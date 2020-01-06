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  • Агент – о переходе Макарова в «Рубин»: «ЦСКА сделал очень щедрое предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым»

Агент – о переходе Макарова в «Рубин»: «ЦСКА сделал очень щедрое предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым»

6 января 2020, 22:59
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Павел Нестеров, агент полузащитника Дениса Макарова, объяснил, почему его клиент решил перейти в «Рубин», а не в ЦСКА.

– Насколько сложным получился переход в «Рубин»? Ведь еще четыре дня назад вы сказали, что не договорились с казанским клубом.

– Переговоры были трудными. Фигурировал не только «Рубин», но и другой клуб, который очень хотел приобрести Дениса. Мы ему благодарны за проявленный интерес, это нам очень приятно. В общем, трансфер получился сложным, но мы все рады, что все так завершилось.

– Сейчас уже, наверное, ни для кого не секрет, что вторым претендентом на футболиста был ЦСКА.

– Да. Так и есть.

– Почему все-таки выбрали «Рубин»?

– В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб «Рубина» вошел Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге». У них сложились очень хорошие, теплые отношения. По большому счету Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе – в молодежном первенстве Премьер-лиги.

Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив.

– Значит, фактор Веретенникова оказался чуть ли не ключевым?

– Да, пожалуй, он ключевой. Когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого, думаю, маятник качнулся в пользу «Рубина».

– ЦСКА до последнего боролся за Макарова?

– Да. Это правда. И даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень щедрое предложение, за которое им большое спасибо.

– ЦСКА готов был заплатить больше, чем»Рубин»?

– Как я уже сказал, ЦСКА сделал очень щедрое предложение. Очень! Не хочу ставить на весы два клуба. Говорят, что армейцы всегда пытаются сэкономить, занизить цену, но в данном случае это совсем не так, неправда.

– Есть мнение, что Макаров выбрал «Рубин», так как «Нефтехимик» – фактически фарм-клуб казанцев.

– Это здесь абсолютно ни при чем! ЦСКА же вел переговоры до последнего с «Нефтехимиком», сделал предложение, которое устроило нижнекамцев.

– То есть последнее слово было за игроком?

– За Денисом и его окружением. В итоге выбор пал на «Рубин».

Слуцкий – о Макарове: «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Нефтехимик Макаров Денис
Комментарии (3)
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BRO_football
1578348644
Да, может быть у Макарова с помощью Веретенникова в Рубине будет больше шансов заиграть в основе. А в ЦСКА он скорее всего был бы игроком запаса.
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Олег1204
1578371864
Агент песдит, ЦСКА не в состоянии делать щедрые предложения, скорее всего ему предложили обычный контракт, а в рубине по больше. Второй момент, то что кто куда передаёт решают не всегда игроки, а влиятельные дяди, вероятность огромная, поэтому ЦСКА не совершал громких трансферов внутри.
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dimag
1578417914
Веретенников тренер в схеме Рубина и тренер Макарова поэтому это перевесило предложенте ЦСКА.
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