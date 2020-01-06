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    Агент – о переходе Макарова в «Рубин»: «ЦСКА сделал очень щедрое предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым»

    Павел Нестеров, агент полузащитника Дениса Макарова, объяснил, почему его клиент решил перейти в «Рубин», а не в ЦСКА.

    – Насколько сложным получился переход в «Рубин»? Ведь еще четыре дня назад вы сказали, что не договорились с казанским клубом.

    – Переговоры были трудными. Фигурировал не только «Рубин», но и другой клуб, который очень хотел приобрести Дениса. Мы ему благодарны за проявленный интерес, это нам очень приятно. В общем, трансфер получился сложным, но мы все рады, что все так завершилось.

    – Сейчас уже, наверное, ни для кого не секрет, что вторым претендентом на футболиста был ЦСКА.

    – Да. Так и есть.

    – Почему все-таки выбрали «Рубин»?

    – В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб «Рубина» вошел Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге». У них сложились очень хорошие, теплые отношения. По большому счету Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе – в молодежном первенстве Премьер-лиги.

    Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив.

    – Значит, фактор Веретенникова оказался чуть ли не ключевым?

    – Да, пожалуй, он ключевой. Когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого, думаю, маятник качнулся в пользу «Рубина».

    – ЦСКА до последнего боролся за Макарова?

    – Да. Это правда. И даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень щедрое предложение, за которое им большое спасибо.

    – ЦСКА готов был заплатить больше, чем»Рубин»?

    – Как я уже сказал, ЦСКА сделал очень щедрое предложение. Очень! Не хочу ставить на весы два клуба. Говорят, что армейцы всегда пытаются сэкономить, занизить цену, но в данном случае это совсем не так, неправда.

    – Есть мнение, что Макаров выбрал «Рубин», так как «Нефтехимик» – фактически фарм-клуб казанцев.

    – Это здесь абсолютно ни при чем! ЦСКА же вел переговоры до последнего с «Нефтехимиком», сделал предложение, которое устроило нижнекамцев.

    – То есть последнее слово было за игроком?

    – За Денисом и его окружением. В итоге выбор пал на «Рубин».

    Слуцкий – о Макарове: «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2020 22:59
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