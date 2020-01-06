Агент – о переходе Макарова в «Рубин»: «ЦСКА сделал очень щедрое предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым»

Павел Нестеров, агент полузащитника Дениса Макарова, объяснил, почему его клиент решил перейти в «Рубин», а не в ЦСКА.
– Насколько сложным получился переход в «Рубин»? Ведь еще четыре дня назад вы сказали, что не договорились с казанским клубом.
– Переговоры были трудными. Фигурировал не только «Рубин», но и другой клуб, который очень хотел приобрести Дениса. Мы ему благодарны за проявленный интерес, это нам очень приятно. В общем, трансфер получился сложным, но мы все рады, что все так завершилось.
– Сейчас уже, наверное, ни для кого не секрет, что вторым претендентом на футболиста был ЦСКА.
– Да. Так и есть.
– Почему все-таки выбрали «Рубин»?
– В Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб «Рубина» вошел Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге». У них сложились очень хорошие, теплые отношения. По большому счету Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе – в молодежном первенстве Премьер-лиги.
Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив.
– Значит, фактор Веретенникова оказался чуть ли не ключевым?
– Да, пожалуй, он ключевой. Когда Веретенников оказался в штабе Слуцкого, думаю, маятник качнулся в пользу «Рубина».
– ЦСКА до последнего боролся за Макарова?
– Да. Это правда. И даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень щедрое предложение, за которое им большое спасибо.
– ЦСКА готов был заплатить больше, чем»Рубин»?
– Как я уже сказал, ЦСКА сделал очень щедрое предложение. Очень! Не хочу ставить на весы два клуба. Говорят, что армейцы всегда пытаются сэкономить, занизить цену, но в данном случае это совсем не так, неправда.
– Есть мнение, что Макаров выбрал «Рубин», так как «Нефтехимик» – фактически фарм-клуб казанцев.
– Это здесь абсолютно ни при чем! ЦСКА же вел переговоры до последнего с «Нефтехимиком», сделал предложение, которое устроило нижнекамцев.
– То есть последнее слово было за игроком?
– За Денисом и его окружением. В итоге выбор пал на «Рубин».
- Макаров заключил с «Рубином» контракт до лета 2023 года.
- По данным Transfermarkt, казанский клуб заплатил за игрока 300 тысяч евро.
- О переходе Олега Веретенникова в тренерский штаб Леонида Слуцкого стало известно 26 декабря.
Слуцкий – о Макарове: «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты»