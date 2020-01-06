Слуцкий – о Макарове: «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в казанский клуб.
«Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты», – сказал Слуцкий. Видео опубликовано в твиттере казанцев.
- В понедельник «Рубин» объявил о трансфере Макарова. Хавбек подписал контракт сроком на 3,5 года.
- Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
- В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
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Источник: твиттер «Рубина»