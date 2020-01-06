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  • Слуцкий – о Макарове: «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты»

Слуцкий – о Макарове: «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты»

6 января 2020, 16:26
7

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в казанский клуб.

«Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты», – сказал Слуцкий. Видео опубликовано в твиттере казанцев.

  • В понедельник «Рубин» объявил о трансфере Макарова. Хавбек подписал контракт сроком на 3,5 года.
  • Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
  • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Нефтехимик Макаров Денис Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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RJM555
1578318669
вот и полетите в пердив....
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Рубинище
1578319988
Леня, Лёня-лицо краснущее ещё, видимо новый год удался. Будем смотреть весной на космонавтов.
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Бухбух
1578323375
Лёня, лицо попроще. Это Россия, а не Голландия.
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dimag
1578323599
Таких не берут в космонавты!
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serhio80
1578327491
Леонид, занимался бы ты академией Волгоградской)
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Hektor 84
1578331854
Леню в последнее время несет!. Лучше тренировал бы, а он видюшки записывает.
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