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    Слуцкий – о Макарове: «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в казанский клуб.

    «Рубин – это космос. А наши футболисты здоровы как космонавты», – сказал Слуцкий. Видео опубликовано в твиттере казанцев.

    • В понедельник «Рубин» объявил о трансфере Макарова. Хавбек подписал контракт сроком на 3,5 года.
    • Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
    • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +731

      dimag 32 минуты назад

      Таких не берут в космонавты!

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      Рейтинг: +1651

      Бухбух 36 минут назад

      Лёня, лицо попроще. Это Россия, а не Голландия.

      0
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      Рейтинг: +3553

      Рубинище 1 час назад

      Леня, Лёня-лицо краснущее ещё, видимо новый год удался. Будем смотреть весной на космонавтов.

      0
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      Рейтинг: +222

      RJM555 1 час назад

      вот и полетите в пердив....

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