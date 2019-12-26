Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Помощником Слуцкого в «Рубине» станет лучший бомбардир в истории чемпионата России Веретенников

    Помощником Слуцкого в «Рубине» станет лучший бомбардир в истории чемпионата России Веретенников

    По информации «Чемпионата», главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого, возглавляющего «Рубин».

    49-летний Веретенников уволился из «Ротора-2» по собственному желанию, сообщает «Волга-Каспий» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Он написал заявление об уходе 25 декабря, руководство клуба удовлетворило эту просьбу.

    • Веретенников возглавил дубль «Ротора» в январе этого года, сменив на посту Игоря Меньщикова.
    • Слуцкий стал главным тренером «Рубина» 19 декабря.
    • Веретенников – лучший бомбардир чемпионата России за всю историю (143 гола).

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2019 15:06
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ilichkadr
    1577364393
    Лёня своего земляка подтянул.
    Ответить
    evgevg13
    1577366171
    быть лучшим бомбардиром- одно, а вот как тренер... не знаю
    Ответить
    папа сибиряк
    1577369230
    Веретенникова надо спец тренером по колотушке ставить, колотушка у него что надо была. знатно заколачивал...только в схемы пусть не лезет
    Ответить
    84aivengo
    1577419116
    будет интересно посмотреть на этот тандем.... Веретенникова незаслуженно забыли
    Ответить
    zigbert
    1577431659
    Слуцкому видней с кем работать.
    Ответить
    ologreds
    1694987658
    numo594314
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+