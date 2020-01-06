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  • Нойер: «Нюбель – хороший вратарь. Однако в «Баварии» также собраны очень хорошие голкиперы»

Нойер: «Нюбель – хороший вратарь. Однако в «Баварии» также собраны очень хорошие голкиперы»

6 января 2020, 14:54
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о переходе в мюнхенский клуб голкипера «Шальке-04» Александра Нюбеля.

«Это решение клуба с перспективой на несколько лет. Это хороший вратарь. Однако в «Баварии» также собраны очень хорошие голкиперы. Свен Ульрайх проделал отличную работу, когда заменял меня. Алекс Нюбель – это очень хороший вратарь на будущее.

Трансфер Нюбеля не имеет значения для моего решения о продлении контракта. Я спортсмен и профессионал. Я хочу играть всегда. Решение о том, кто будет выходить на поле, принадлежит не мне, а тренеру. В будущем для меня это всегда будет так», – сказал Нойер.

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Источник: твиттер Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Шальке-04 Бавария Нойер Мануэль Нюбель Александр
Комментарии (1)
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Boeung777
1578315533
Тебе скоро 34, Ульрайху скоро 32. Думаю, у Нюбеля не за горами это будущее.
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