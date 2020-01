«Бавария» подписала вратаря «Шальке» – разозлила Нойера и сам «Шальке»

«Бавария» снова ограбила «Шальке» и снова отобрала у него основного вратаря. Александр Нюбель – воспитанник «Шальке», основной вратарь и капитан команды – следующим летом бесплатно перейдет в «Баварию». Эта история ничего не напоминает?

В июле 2011-го Мануэль Нойер, игравший точно такую же роль в «Шальке» (что и Нюбель) проделал то же путешествие: из Гельзенкирхена – в Мюнхен. Разница лишь в том, что Нюбель обошелся «Баварии» в 0 евро, а за Нойера она заплатила 30 миллионов.

И тогда, и сейчас трансферы получились достаточно громкими.

Журналист Bild Тобиас Альтшеффл пояснил ситуацию, сложившуюся в «Баварии». По данным немецкого журналиста, при подписании контракта с Нюбелем руководители «Баварии» гарантировали ему постоянную игровую практику в ближайший сезон – только так получилось отбить его у конкурентов. И только с этим условием «Бавария» заключила с Нюбелем контракт на очень выгодных для себя условиях: в «Шальке» Нюбелю предлагали зарплату в 7 миллионов евро, в Мюнхене он будет получать 5,5 миллиона.

Нюбель согласен на 15 матчей в старте в Бундеслиге. Но боссы «Баварии» не договорились с Мануэлем Нойером – он-то выступил против такого соглашения. По данным Bild, Нойер считает себя основным вратарем «Баварии» минимум на пару ближайших сезона. Об этом он лично сообщил спортивному директору «Баварии» Хасану Салихамиджичу.

В самой «Баварии» никак не комментируют сложившуюся ситуацию. На желание о дальнейшем сотрудничестве с Нойером намекнул лишь главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик: «Мануэль Нойер – лучший вратарь в мире. Я предполагаю, что клуб сделает все возможное, чтобы пользоваться его услугами и дальше».

После того, как стало известно, что Нюбель уходит в «Баварию», по этой теме выступил главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер:

«Мы договорились, что Нюбель отдаст капитанскую повязку. Нашим новым капитаном стал Омар Маскарелль. Мы обсудили все плюсы и минусы и пришли к выводу, что для команды будет лучше, если он перестанет быть капитаном, так как это всегда приводит к проблемам. Алекс продолжит быть важной частью нашей команды. Следует продолжать поддерживать всех в полном объеме. Мы сделали все, чтобы убедить Алекса остаться. К сожалению, это не сработало».

Еще одна важная часть спича Вагнера касается выбора первого вратаря «Шальке» на оставшуюся часть сезона. Bild уже написал, что боссы «Шальке» разозлились на Нюбеля и заставят Вагнера отправить его в запас. В то же время сам Вагнер сказал: «У Шуби (запасной вратарь Маркус Шуберт) будет возможность проявить себя во второй части сезона. Это не касается перехода Нюбеля. Просто ему нужна практика. Но я полностью уверен: Нюбель полностью отдаст себя за «Шальке» и хорошо покажет себя в оставшейся части сезона».

Трансфер Нюбеля – еще один огромный промах «Шальке». За несколько сезонов клуб потерял шестерых своих лидеров, с которыми не продлил контракт. Два таких свободных агента ушли в «Баварию».

Players that Schalke have lost on free transfers:



-Alexander Nübel Bayern



-Leon Goretzka Bayern



-Max Meyer Crystal Palace



-Sead Kolašinac Arsenal



-Joël Matip Liverpool



-Christian Fuchs Leicester City pic.twitter.com/PHW8b0fcC6