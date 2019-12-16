Вратарь «Шальке» вынес соперника в страшном прыжке. Итог: удаление, извинения, следы от шипов

Помутнение Нюбеля.

Одной из главных игр Бундеслиги в выходные была встреча «Шальке» и «Айнтрахта». «Шальке» выиграл с минимальным счетом, но заканчивал матч без основного вратаря. Александр Нюбель получил прямую красную карточку после странного выхода из ворот. Такого странного, что это обсуждают даже через сутки после матча.

Весь эпизод можно описать в нескольких словах: длинная передача от игрока «Айнтрахта», форвард Мият Гачинович принимает мяч, а дальше в него влетает вратарь «Шальке». Все происходило за пределами штрафной «Шальке», рядом уже были защитники. Нюбель почти сразу опустился к Гачиновичу и понял собственную ошибку, но от удаления это не спасло. И правильно.

Просто посмотрите по кадрам:

Гачиновича по итогам того эпизода поменяли, но потом он первым выложил в инстаграм большой пост по ситуации: «К сожалению, такие столкновения иногда случаются в борьбе за мяч. Александр Нюбель, спасибо за немедленное извинение. Это может случиться в футболе. Тем не менее, я могу сказать вам, что я в порядке, несмотря на сильное ушибленное ребро. Спасибо за все ваши обнадеживающие сообщения!»

Нюбель ответил через несколько часов: «Я хотел бы искренне извиниться перед Миятом! Я говорил с ним вчера и сказал, как мне жаль. Я не хочу никого обижать. Тогда я неправильно оценил ситуацию и опоздал. Футбол уже отходит на второй план, потому что здоровье имеет первостепенное значение. Для меня сейчас важнее, чтобы Мият скорее поправился и вернулся в игру. Опять же: мне очень, очень жаль!»

Правильность решения арбитра тогда признал и главный тренер «Шальке» Давид Вагнер: «Александр Нюбель не пытался поймать Мията Гачиновича, когда тот убегал. Он просто опоздал. Это выглядит очень плохо. Решение рефери было однозначно правильным. Маркус Шуберт был великолепен после этого, как и Хуан Миранда». Защитник Миранда в том матче вышел на замену на 13-й минуте. Шуберт – запасной вратарь.

DURÍSIMO: Así quedó Mijat #Gacinovic tras la terrible y descalificadora patada que recibió del arquero Alexander #Nubel.pic.twitter.com/CVETPgPvaC — ESPN Argentina(@ESPNArgentina)December 16, 2019

У Гачиновича на теле остались следы от шипов, а Нюбель точно пропустит ближайший матч из-за дисквалификации. В воротах у «Шальке» теперь будет играть 21-летний Шуберт. До этого сезона он выходил только во Второй Бундеслиге, где был в составе «Динамо» из Дрездена. Только следующий соперник у «Шальке» выглядит серьезнее «Айнтрахта». Это «Вольфсбург», обыгравший «Боруссию» из Менхенгладбаха.

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