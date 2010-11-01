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    Неожиданный бомбардир из Бундеслиги: пришел из низших лиг, забивает пяткой, один тащит аутсайдера


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    Сегодня, 18:55
    Жизнь Рувена Хеннингса.

    Бундеслига ушла на вынужденный перерыв из-за матчей сборных. Есть время подвести первые итоги. Пока выделяются два: сильная конкуренция в чемпионате (лидирует «Боруссия» из Менхенгладбаха), на третьем месте в таблице бомбардиров идет 32-летний Рувен Хеннингс (9 голов). Вы могли о нем не слышать, но только Левандовски (16) и Вернер (11) забивают больше.

    Хеннингс интересен и тем, что играет за «Фортуну». Эта команда борется за выживание: у «Фортуны» в сезоне всего 11 набранных очков и 15 забитых мячей. 10 из 11 очков «Фортуна» взяла в играх, где забивал Хеннингс. Единственным исключением стала ничья с «Вольфсбургом» (1:1) – в том матче своим первым голом в сезоне отметился защитник Гиссельман.

    С Хеннингсом «Фортуна» идет дальше и в Кубке Германии. В августе он забил лучший гол месяца, когда исполнил вот такой удар пяткой в матче с «Виллингеном». В «Фортуне» все привычно, поэтому Хеннингсу ассистировал тот же самый Гиссельман. Сам момент надо просто посмотреть – словами все равно не опишешь.

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    • Рувен Хеннингс – феномен и сам по себе. Он воспитывался в «Гамбурге», много забивал на молодежном уровне, вызывался в сборную Германии до 21 года. В квалификации на молодежное Евро-2009 Хеннингс вообще стал лучшим бомбардиром с семью голами. Тогда он был в одной команде с Боатенгом, Нойером и Озилом.

    • Впервые этот нападающий засветился в Бундеслиге в сезоне-2010/11. Тогда он играл в «Санкт-Паули». За 16 матчей Хеннингс забил один гол в ворота дортмундской «Боруссии». «Я никогда этого не забуду», – говорил Хеннингс. Дальше был третий дивизион, Вторая Бундеслига и даже сезон в английском Чемпионшипе, куда Хеннингса забирал «Бернли».

    • По низшим дивизионам Хеннингса знают из-за классной игры в «Карлсруэ». Он становился лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги – 17 голов за сезон. В «Карлсруэ» Хеннингс зарабатывал примерно в три раза меньше, чем была его зарплата в Англии. Там ему повысили оклад примерно до 50 тысяч евро в месяц.

    • Поездка в «Бернли» была единственной, когда Хеннингс решился на отъезд из Германии. Он называл ее шансом всей жизни, которого потом могло и не быть. В Англии Хеннингса хватило на пару голов. Там его и нашла «Фортуна»: сначала Хеннингса взяли в аренду, а потом бесплатно забрали себе на полноценный контракт. В «Фортуне» он играет четвертый сезон.

    • В матче с «Шальке» (3:3) Хеннингс оформил первый хет-трик в карьере в Бундеслиге. Он забил три мяча всего за 23 минуты второго тайма. «Мы немного изменили нашу игровую систему во втором тайме, и мы старались быть более агрессивными и оказывать повышенное давление», – объяснял сам Хеннингс причины такого личного преображения.

    • Хеннингс в ближайшее время так и останется парнем, на котором держится слабый клуб. Он продлил контракт с «Фортуной». «Этот клуб играет решающую роль в моей карьере футболиста. Я чувствую большую уверенность и наслаждение у тренера Фридхельма Фанкеля и во всей среде», – рассказал Хеннингс.

    Цель у Рувена Хеннингса по-прежнему одна: каждый его гол повышает шансы «Фортуны» остаться в Бундеслиге. Так было в прошлом сезоне, так есть и сейчас. Тот случай, когда один игрок – это больше, чем половина команды (как минимум по статистике).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/imago sportfotodienst/Global Look Press
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      paugh 1 час назад

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