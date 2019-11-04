«Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал

Он оказался слишком примитивным и мнительным тренером для топ-клуба.

После смертельного поражения 1:5 от «Айнтрахта» главный тренер Нико Ковач ушел из «Баварии». Этот ход напрашивался уже давно: за полтора года в клубе Ковач так и не нашел связь с командой, не выстроил четкой игры и постоянно попадал под критику.

Но при этом в первом сезоне (в прошлом) сделал золотой дубль: выиграл с «Баварией» чемпионство и кубок. Но эти победы никак не характеризуют провальный период Ковача в клубе.

Ковач – примитивный тактик

Напомним, как вообще Ковач оказался в «Баварии». Он играл в клубе в начале нулевых, а как тренер классно проявил себя в «Айнтрахте», взяв его на дне Бундеслиги и за несколько сезонов сделав крепким середняком лиги. А в свой последний сезон Ковач выиграл с «Айнтрахтом» Кубок Германии, в финале обыграв «Баварию».

Главная фишка «Айнтрахта» Ковача – компактная оборона, размашистые контратаки, интенсивность игроков и строжайшая дисциплина. «Айнтрахт» был отрядом верных солдат Ковача: в команде не было звезд, и авторитет тренера был непоколебим.

В «Баварии» такой подход не сработал: в команде куча звездных игроков, которые не приняли диктаторских и консервативных методов Ковача. Плюс команда не могла играть так, как действовал его «Айнтрахт» – со ставкой на осторожный футбол.

У Ковача были попытки перестроения на позиционный футбол с владением, но у него почти ничего не получалось. Он продолжал избегать рисков, выбирал слишком осторожный состав и формацию, а на тренировках сосредотачивался на физических упражнениях вместо тактических.

Игроки, по информации инсайдеров из The Athletic, считали, что такие методы не подходят атакующему стилю клуба, который оттачивался десятилетиями. Особенно учитывая, что большинство игроков «Баварии» работало с Гвардиолой – тренером помешанном на тактике и атакующей игре.

Лучше всего олицетворяли трусливый стиль Ковача матчи с «Боруссией» (в Суперкубке) и «Ливерпулем» (в Лиге чемпионов). В обоих играх «Бавария» играла осторожно, не справлялась с прессингом соперников и ничего не могла создать в позиционных атаках.

Не был авторитетом для футболистов

После нескольких месяцев работы Ковача в клубе собралась группа игроков, негативно настроенных против тренера. Хамес, Хуммельс, Рафинья, Рибери и Мюллер открыто воевали с Ковачем, не верили в его методы.

Хамес посылал тренера обратно во Франкфурт, жена Мюллера в инстаграме намекала на то, что Мюллер мало играет, Рибери не пожимал Ковачу руку, Рафинья публично его критиковал, а Хуммельс больше всех злился из-за частой ротации.

Недовольство группы лидеров не могло не сказаться на атмосфере и игре команды. Но Ковач никак не урегулировал конфликты. Летом все противники тренера, кроме Мюллера, покинули клуб. Но и это не помогло – атмосфера в раздевалке так и не наладилась.

Ковач показал, что не готов тренировать топ-команду, где нужно уметь улаживать конфликты, открыто признавать проблемы, меняться, играть в другом стиле. Он гнул свою линию, отказываясь подстраиваться под философию клуба и футболистов.

«Бавария» ошиблась с тренером и потеряла полтора года развития. Но на самом деле еще больше. Клуб стоит на месте после ухода Пепа Гвардиолы.

Да, три сезона подряд команда берет Бундеслигу и кубки. Но провалы в Лиге чемпионов, токсичная атмосфера внутри клуба и отсутствие игры выходят на первый план, когда речь идет о такой большой команде как «Бавария».