Капитан «Айнтрахта» вынес тренера соперника. Так толкнул, что чуть не спровоцировал массовую драку

Потом помирились.

«Фрайбург» выиграл у «Айнтрахта» со счетом 1:0. Главный эпизод матча – потасовка на последних секундах игры. Мяч уходил за пределы поля, за ним бежал Давид Абрахам из «Айнтрахта». На пути попался тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх. Итог: столкновение, падение тренера, удаление Абрахама. Удалили и Винченцо Грифо из «Фрайбурга», который вступился за тренера.

«Я хотел бы официально извиниться перед Кристианом Штрайхом. Я пытался как можно быстрее вернуть мяч в игру. Не должен был его бить. Очень рад, что мы поговорили после матча. Между нами все хорошо», – объяснял капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам. В клубе сказали, что Абрахам должен был лучше контролировать эмоции, но обратили внимание на провокацию.

Провокацией посчитали момент, когда Штрайх не остановил пролетавший мимо него мяч. «Он просто переехал меня. Хотя у меня много плохих качеств, но есть и одно нормальное: я не особо обижаюсь. Я не должен был нести ответственность за ускорение игры», – рассказал после матча сам Кристиан Штрайх.

Абрахама простили. В профиле «Айнтрахта» появился такой пост, где Абрахам и футболист «Фрайбурга» Грифо пожимают руки.

Такое перемирие тоже объяснимо: «Фрайбург» победил, Абрахама дисквалифицируют, главный тренер не пострадал. В таблице «Фрайбург» сейчас делит второе место с «Лейпцигом» и «Баварией». «Айнтрахт» девятый, но отстает на четыре очка.

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