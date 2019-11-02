Летом Вернер остался в «Лейпциге» из-за Нагельсмана. Тот абстрагировался от слухов и сделал из него машину

Теперь Вернер забивает пачками и ставит рекорды.

Для того, чтобы еще лучше кайфануть от перфоманса Тимо Вернера в этом сезоне, нужно переместиться в весну и понять, через что он прошел, прежде чем стать топом.

Вернер не продлевал контракт. Боссы «РБ» злились и публично критиковали его

Весной «Бавария» и «Лейпциг» поняли, что их трансферные пути упираются в один очень неприятный момент, связанный с Тимо Вернером. С одной стороны, были «Бавария», желавшая перехватить нападающего, и сам Вернер, который хотел уйти.

С другой стороны, был «РБ» со своими финансовыми запросами. В начале марта Bild конкретизировал эти цифры: «Лейпциг» хотел 60 миллионов евро за Вернера. «Бавария» снижала эту сумму до 40 и аргументировала это тем, что летом-2020 нападающий станет свободным агентом.

Дальше ситуация развивалась следующим образом:

1. Вернер отказывался от продления контракта с «Лейпцигом». Журналисты Bild говорили, что он подписал предварительное соглашение с «Баварией».

2. В середине мая по этой теме заговорили в «Лейпциге». Оливер Минцлафф, председатель совета директоров: «Ситуация остается такой же. Тимо Вернер, скорее всего, не продлит контракт. Но это еще, возможно, изменится. Возможно, он даже не хочет ехать в Мюнхен. Возможно, он предпочел бы присоединиться к Тухелю в «ПСЖ», Клоппу в «Ливерпуле» или Фавру в «Дортмунде».

3. Еще один инсайд от Bild, который специализируется на новостях по «Баварии»: Мюнхен отложил идею с подписанием Вернера на следующее лето – так он получит игрока бесплатно.

В это время в «Лейпциге» активно комментировали ситуацию. Тот же Минцлафф сказал: «Мы не можем себе позволить держать такого дорогостоящего игрока и отдать его бесплатно следующим летом. Думаю, все решится в ближайшие недели. Но если Тимо не хочет быть с нами, то он не должен числиться в нашей команде».

Ральф Рангник: «Тимо не хочет продлевать контракт. Это его право. Если он хочет уйти, наша обязанность – помочь ему».

В итоге ситуация завершилась тем, что Вернер продлил контракт до 2023 года. Немецкая пресса говорит, что к этому его подтолкнула перестройка в «Лейпциге»: Рангник ушел на руководящую должность, Нагельсман стал главным тренером, а боссы пообещали, что забудут эту неприятную ситуацию и не будут накладывать санкции.

Нагельсман положительно повлиял на Вернера – теперь он стал настоящей машиной

В своих первых интервью в качестве тренера «Лейпцига» Юлиан Нагельсман признавался: он абстрагировался от всех слухов, чтобы нормально воспринимать Вернера и не относиться к нему с некоторым неуважением из-за желания покинуть команду. Получилось – «Лейпциг» быстро набрал ход при новом коуче, а Вернер стал его главным оружием.

У Bild есть версия: Вернер изменил решение в пользу продления контракта с клубом во многом благодаря Нагельсману. Издание говорит, что Нагельсман убедил Вернера в том, что действительно нуждается в нем. На фоне слухов об интересе «Баварии» к Сане это и подтолкнуло Вернера к продлению контракта.

Правильное решение. В 10 матчах этого сезона Бундеслиги Вернер забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Последний матч – с «Майнцем» – стал его бенефисом. Вернер набрал 6 очков по «гол+пас» (3+3) и стал первым игроком чемпионата Германии, которому покорилось это достижение.

twit text — Squawka Football (@Squawka) November 2, 2019

Вернер не так много говорит с прессой. Но по его немногочисленным комментариям можно понять: он пока что доволен тем, что остался. «Мы много говорили с руководством. Я не раз встречался с тренерским штабом – так я понял, чего хочу от этой главы моей карьеры. Пока что я связан с «Лейпцигом». Не терпится продолжить эту историю», – сказал Вернер после продления контракта.

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