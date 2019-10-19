В Бундеслиге идет война за первую строчку. За нее бьются сразу девять команд

У каждой – свой сюжет на старте сезона.

В Бундеслиге завершается только восьмой тур, а в верхней части турнирной таблицы случилась война. На первую строчку претендует сразу девять команд (то есть половина от общего списка).

1. «Боруссия» М – 16 очков.

Такой перфоманс Менхенгладбаха – результат упорной работы нового тренера Марко Розе. По прошлому сезону казалось, что Гладбаху нужна встряска. Розе ее и устроил.

Плеа забивает практически на уровне Ройса и Алькасера, Тюрам неплохо начал после переезда из «Генгама». Розе говорит, что дальше должно быть лучше: все-таки прошло не так много времени с его назначения (он пришел в самом начале сезона). Да и команда в летнее трансферное потеряла своего лидера – Торгана Азара. Для определения новой звезды должно пройти чуть больше времени, чем пара месяцев с момента старта чемпионата.

2. «Вольсфсбург» – 16 очков.

«Вольфсбург» – еще один результат практически безупречной работы тренера. Оливер Гласнер тоже приехал в Германию в межсезонье, и пока что в его дебюте все идет замечательно. Командная игра выстроена, голов «Вольфсбург» забивает достаточно, за все время пропустил голов меньше всех (всего пять).

Гласнер не отвечает на вопросы относительно прогнозов на сезон. Он говорит, что заставляет своих футболистов не витать в облаках, а сосредотачиваться исключительно на следующих матчах.

Кажется, такой настой работает. «Вольфсбург» ни разу не проиграл в этом сезоне Бундеслиге. Только он и «Ювентус» из топ-5 лиг прошли этот отрезок без поражений.

3. «Бавария» – 15 очков.

С одной стороны, у «Баварии» неплохой старт: в шести турах было две ничьи и четыре поражения. С другой стороны, дальше Мюнхен скосило какое-то непонятное невезение. Сначала было поражение от «Хоффенхайма». В последней игре – ничья с «Аугсбургом», который отыгрался в добавленное время.

Основная проблема «Баварии» связана с игрой в обороне. «Аугсбург» нанес два удара в створ – оба оказались голами. В топе по пропущенным голам «Бавария» оказалась ровно в середине рейтинга.

Отдельные сложности вызывает подбор кадров. Сегодня стало известно, что Зюле получил разрыв крестообразных связок. Таким образом, у Ковача осталось два боеспособных центральных защитника: Боатенг (с которым есть конфликт) и Павар.

4. «Боруссия» Д – 15 очков.

Дортмунд провел гениальную траснферную кампанию, но что-то пошло не так, и после восьмого тура он идет лишь на четвертом месте. У нас есть объяснение вялому старту «Боруссии». Но у Люсьена Фавра оно свое: «У нас плотный график. Плюс играет фактор невезения. В матче с «Фрабургом» мы облажались из-за автогола в конце. Очень обидные ошибки были в нескольких других матчах. Но сейчас рано делать какие-то выводы. У нас новый состав, новые лидеры. Нам необходимо время, чтобы сыграться».

5. «РБ Лейпциг» – 15 очков.

Форму «Лейпцига» в этом сезоне можно описать несколькими тезисами:

• Вернер прекратил психи и снова стал лидером. На данный момент идет на втором месте в гонке бомбардиров (6 голов) после Левандовски.

• Команда практически не ошибается. Серьезный ляп случился только шестом туре, когда «РБ» проиграл «Шальке».

• Нагельсманн пока что неплохо справляется со своими обязанностями. А ведь есть еще и Лига чемпионов, в которой случились победа над «Бенфикой» и поражения от «Лиона».

6. «Шальке» – 14 очков.

Еще одна команда, которая оживилась благодаря новому тренеру. Давиду Вагнеру достался молодой коллектив с бешеным потенциалом. И пока что симбиоз перспективного тренера с такой командой можно назвать успешным.

«Шальке» идет на шестом месте (хотя если обыграет «Хоффенхайм», то поднимется на первую строку). Его лидеры же: Амин Арит (22 года) – 4 гола, лучший бомбардир; он же вместе с Бастианом Очипкой и Джонджо Кенни делят звание лучшего ассистена – у всех по две голевые передачи. Лидеры по сыгранным матчам: Арит, Кенни, Нюбель (23 года), Маккени (21 год).

Вагнер в короткие сроки построил молодую и симпатичную команду.

7. «Фрайбург» – 14 очков.

Кажется, это единственная команда, которая пока что показывает хорошие результаты только из-за довольно легкого календаря.

У «Фрайбурга» были победы над «Майнцем», «Хоффенхаймом», «Падерборном» и «Фортуной». Он добивался закономерных ничьих с «Боруссией» Д и «Аугсбургом». Нелепые поражения (от «Униона» и «Кельна») не позволили «Фрайбургу забраться повыше.

Но главная проверка для «Фрайбурга» еще впереди. В ноябре и в декабре он столкнется со всеми коллегами по гонке за первое место. Там и можно поговорить о потенциале «Фрайбурга» в этом сезоне.

8. «Айнтрахт» – 14 очков.

Хоть «Айнтрахт» забрался высоко в таблице, но в общем представлении команда демонстрирует не самые хорошие результаты. Среди топ-9 она лидирует в списке пропущенных голов и проигранных матчей. «Айнтрахта» сильно зависим от двух футболистов: Баса Доста и Гонсало Пасьенсы. Интересный факт: как только Дост остается в запасе, «Айнтрахт» сразу же проигрывает в Бундеслиге.

Тренер Ади Хюттер говорит, что разбежаться побыстрее мешает резкая потеря ключевых игроков. Летом «Айнтрахт» расстался с Себастьяном Аллером и Лукой Йовичем. С ними, по мнению Хюттера, результаты были бы абсолютно другими.

9. «Байер» – 14 очков.

Для «Байера» все типично: ошибки, много пропущенных голов на старте сезона и место в середине таблицы. Радует лишь то, что пока что это лучший старт команды за последние пять лет.

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