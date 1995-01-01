«Боруссия» валится в Германии. Траты безумные, а проблем стало еще больше

В 5 последних матчах лишь одна победа, теперь клуб ниже зоны еврокубков.

В прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» до последнего тура претендовала на чемпионство, а перед началом нового – солидно укрепилась и уже серьезно увеличила свои шансы на титул. Пик – середина августа, когда казалось, что «Боруссия» действительно сильнее «Баварии», так что и чемпион наконец-то сменится.

Почему? Все просто:

• «Боруссия» гораздо лучше провела трансферную кампанию. Качественный левый защитник Шульц, призванный решить проблему со «стандартами» Хуммельс, серьезные покупки в линию атаки – Торган Азар и Брандт, выкуп Алькасера. Все это смотрелось покруче трансферов «Баварии», из которой ушли Роббен, Рибери, Рафинья и Хамес (плюс тот же Хуммельс), а на вход были лишь защитники, да Перишич и малоизвестный Арп (Коутиньо перешел чуть позже).

• В матче за Суперкубок «Боруссия» выглядела гораздо увереннее «Баварии» и заслуженно победила 2:0. Масса индивидуальных ошибок мюнхенцев, четкие действие дортмундских футболистов – к исходу не возникло никаких вопросов.

• «Боруссия» на старте уверенно разгрохала 5:1 «Аугсбург», очень разнообразно атаковала, при желании могла забить и в пару раз больше. «Бавария» же стартовала с домашних 2:2 с «Гертой», и то спаслась она благодаря очень глупому пенальти.

По сути, с тех пор дортмундские фанаты еще пару недель пожили в эйфории – до матча с «Кельном» (3:1) и после него. Уже тогда следовало насторожиться – «Боруссия» очень медленно играла в первом тайме, да еще и ошибки Бюрки чуть не сделали счет крупным в пользу «Кельна» еще до перерыва. Но замены Люсьена Фавра сработали во второй половине, и «Боруссия» одержала волевую победу.

Потом пошло сложнее.

В третьем туре Бундеслиги «Боруссия» неожиданно уступила в Берлине новичку «Униону» – 1:3. Победный гол – чудовищная ошибка Аканжи.

Правда, после паузы на сборные «Боруссия» разорвала скоростными атаками «Байер», в итоге – 4:0. Леверкузенскому клубу потом досталось и от «Локомотива», а «Боруссия» сыграла 0:0 с «Барселоной».

Выезд во Франкфурт в последние сезоны особенно непрост, хотя «Айнтрахт» без проданных Аллера и Йовича сейчас выглядит не так грозно. «Боруссия» вела 2:1, но на 88-й минуте автогол Дилэйни привел к потере очков.

«Боруссия» – «Вердер», матч шестого тура. Хозяева вели 2:1 (удивительно: Гетце и Ройс забили по голу головой), но пропустили от Фридля и в оставшиеся 35 минут не забили ничего. Снова 2:2.

«Боруссия» отправляется на выезд к крепкому «Фрайбургу», который на старте аж вылез в тройку. Результат – те же 2:2, причем опять все испортил автогол на последних минутах, на этот раз его совершил Аканжи.

В Бундеслиге до сих пор очень плотная таблица, до вечернего матча в субботу и воскресных встреч она выглядела таким образом:

Совершенно нет ничего страшного в турнирном положении «Боруссии», которая вывалилась на седьмое место, находясь вне зоны еврокубков. При такой плотности не страшно ошибиться. Неприятны другие моменты.

• Проблема прошлого сезона при игре на стандартах пока не решена. Они так и продолжают влетать (например, от «Кельна», «Униона» и «Вердера»).

• Не решена проблема прошлого сезона с потерей очков от более слабых команд. Из пяти последних матчей «Боруссия» выиграла только один, причем у соперника, который считается сильнее других (у «Байера», по сравнению с «Унионом», «Айнтрахтом», «Вердером» и «Фрайбургом»).

• Девять пропущенных голов в этих последних пяти матчах. 11 в семи турах – тоже многовато. Разве для этого покупали Хуммельса?

• «Дортмунд» оставляет впечатление нервной команды, – в мае делился ощущениями Отмар Хитцфельд. – «Боруссия» не смогла доказать, что может завоевывать очки в решающих матчах». Сейчас примерно то же ощущение от игры. То есть, и в этом плане нет никаких изменений. В любой момент клуб может запаниковать и упустить победу.

«Боруссию» при Фавре безумно приятно смотреть в ряде матчей. Атакующая линия с Пако, Ройсом, Брандтом, Азаром и Санчо, поддерживаемая Витселем, – производит много красоты. Извечный вопрос – как в таких случаях быть с эффективностью. В прошлом сезоне «Боруссия» шла без поражений до 18 декабря, а потом растеряла девятиочковый отрыв и проиграла чемпионат.

О проблемах с психологией не хочет говорить, например, Марко Ройс, психанувший в ответ на вопрос об автоголе Дилэйни. «Если ты все время ведешь в счете, то должно хватать и нужных качеств для того, чтобы довести матчи до побед», – размышляет он сейчас. Проблема как раз в том, что никто не говорит, чего именно не хватает «Боруссии», чтобы стабильно разрывать клубы, которые ей по силам.

Впрочем, есть риск, что «Боруссия» при Фавре – даже с отличным составом и красивой игрой – так и останется командой, которой всегда будет чего-то не хватать.

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