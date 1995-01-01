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    «Боруссия» валится в Германии. Траты безумные, а проблем стало еще больше


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    Сегодня, 21:25
    В 5 последних матчах лишь одна победа, теперь клуб ниже зоны еврокубков.

    В прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» до последнего тура претендовала на чемпионство, а перед началом нового – солидно укрепилась и уже серьезно увеличила свои шансы на титул. Пик – середина августа, когда казалось, что «Боруссия» действительно сильнее «Баварии», так что и чемпион наконец-то сменится.

    Почему? Все просто:

    «Боруссия» гораздо лучше провела трансферную кампанию. Качественный левый защитник Шульц, призванный решить проблему со «стандартами» Хуммельс, серьезные покупки в линию атаки – Торган Азар и Брандт, выкуп Алькасера. Все это смотрелось покруче трансферов «Баварии», из которой ушли Роббен, Рибери, Рафинья и Хамес (плюс тот же Хуммельс), а на вход были лишь защитники, да Перишич и малоизвестный Арп (Коутиньо перешел чуть позже).

    • В матче за Суперкубок «Боруссия» выглядела гораздо увереннее «Баварии» и заслуженно победила 2:0. Масса индивидуальных ошибок мюнхенцев, четкие действие дортмундских футболистов – к исходу не возникло никаких вопросов.

    «Боруссия» на старте уверенно разгрохала 5:1 «Аугсбург», очень разнообразно атаковала, при желании могла забить и в пару раз больше. «Бавария» же стартовала с домашних 2:2 с «Гертой», и то спаслась она благодаря очень глупому пенальти.

    По сути, с тех пор дортмундские фанаты еще пару недель пожили в эйфории – до матча с «Кельном» (3:1) и после него. Уже тогда следовало насторожиться – «Боруссия» очень медленно играла в первом тайме, да еще и ошибки Бюрки чуть не сделали счет крупным в пользу «Кельна» еще до перерыва. Но замены Люсьена Фавра сработали во второй половине, и «Боруссия» одержала волевую победу.

    Потом пошло сложнее.

    В третьем туре Бундеслиги «Боруссия» неожиданно уступила в Берлине новичку «Униону» – 1:3. Победный гол – чудовищная ошибка Аканжи.

    Правда, после паузы на сборные «Боруссия» разорвала скоростными атаками «Байер», в итоге – 4:0. Леверкузенскому клубу потом досталось и от «Локомотива», а «Боруссия» сыграла 0:0 с «Барселоной».

    Выезд во Франкфурт в последние сезоны особенно непрост, хотя «Айнтрахт» без проданных Аллера и Йовича сейчас выглядит не так грозно. «Боруссия» вела 2:1, но на 88-й минуте автогол Дилэйни привел к потере очков.

    «Боруссия» – «Вердер», матч шестого тура. Хозяева вели 2:1 (удивительно: Гетце и Ройс забили по голу головой), но пропустили от Фридля и в оставшиеся 35 минут не забили ничего. Снова 2:2.

    «Боруссия» отправляется на выезд к крепкому «Фрайбургу», который на старте аж вылез в тройку. Результат – те же 2:2, причем опять все испортил автогол на последних минутах, на этот раз его совершил Аканжи.

    В Бундеслиге до сих пор очень плотная таблица, до вечернего матча в субботу и воскресных встреч она выглядела таким образом:

    Совершенно нет ничего страшного в турнирном положении «Боруссии», которая вывалилась на седьмое место, находясь вне зоны еврокубков. При такой плотности не страшно ошибиться. Неприятны другие моменты.

    Проблема прошлого сезона при игре на стандартах пока не решена. Они так и продолжают влетать (например, от «Кельна», «Униона» и «Вердера»).

    Не решена проблема прошлого сезона с потерей очков от более слабых команд. Из пяти последних матчей «Боруссия» выиграла только один, причем у соперника, который считается сильнее других (у «Байера», по сравнению с «Унионом», «Айнтрахтом», «Вердером» и «Фрайбургом»).

    Девять пропущенных голов в этих последних пяти матчах. 11 в семи турах – тоже многовато. Разве для этого покупали Хуммельса?

    «Дортмунд» оставляет впечатление нервной команды, – в мае делился ощущениями Отмар Хитцфельд. – «Боруссия» не смогла доказать, что может завоевывать очки в решающих матчах». Сейчас примерно то же ощущение от игры. То есть, и в этом плане нет никаких изменений. В любой момент клуб может запаниковать и упустить победу.

    «Боруссию» при Фавре безумно приятно смотреть в ряде матчей. Атакующая линия с Пако, Ройсом, Брандтом, Азаром и Санчо, поддерживаемая Витселем, – производит много красоты. Извечный вопрос – как в таких случаях быть с эффективностью. В прошлом сезоне «Боруссия» шла без поражений до 18 декабря, а потом растеряла девятиочковый отрыв и проиграла чемпионат.

    О проблемах с психологией не хочет говорить, например, Марко Ройс, психанувший в ответ на вопрос об автоголе Дилэйни. «Если ты все время ведешь в счете, то должно хватать и нужных качеств для того, чтобы довести матчи до побед», – размышляет он сейчас. Проблема как раз в том, что никто не говорит, чего именно не хватает «Боруссии», чтобы стабильно разрывать клубы, которые ей по силам.

    Впрочем, есть риск, что «Боруссия» при Фавре – даже с отличным составом и красивой игрой – так и останется командой, которой всегда будет чего-то не хватать.

    Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование по 10 странам

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa / SVEN SIMON / www.imago-images.de / Global Look Press
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