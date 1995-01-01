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    Ройс: «Хватит уже с этой психологией. Каждую неделю одно и то же дерьмо»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после матча 5-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (2:2) ответил на вопрос, имеются ли у команды психологические проблемы, так как она не может удержать победный счет.

    «Эти вопросы начинают нервировать. Автогол – это проблема с психологией? Конечно, мы неправильно действовали в том моменте, но не надо говорить об этом дерьме сейчас. Каждую неделю одно и то же дерьмо.

    Мы должны говорить о том, как хорошо сыграть в обороне, а также о том, что «Айнтрахт» всегда может вернуться в игру. Нам просто нужно лучше обороняться в последние пять минут. Не знаю, как они сравняли счет, но такое не должно происходить. Но хватит уже с этой психологией», – сказал Ройс.

    • В матче с «Айнтрахтом» дортмундцы вели в счете 2:1 до 88-й минуты, когда Томас Делэни забил автогол.
    • После пяти туров «Боруссия» занимает в Бундеслиге третье место с 10 очками в активе.

    Источник: Goal

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