Марко Розе – внук футболиста, который играл за Германию в Кенигсберге, а карьеру Оливера Гласнера закончило легкое сотрясение мозга.

Бундеслига в нынешнем сезоне особо впечатляет. Примерно так меняются ожидания от сезона:

Начало августа: дортмундская «Боруссия» слишком сильна, еще и «Баварию» побила в Суперкубке. В общем, вот новый чемпион.

Начало сентября: «Боруссия» тормозит, но как здорово лидирует «Лейпциг» с 13 очками в пяти матчах. Неужели порвет всех Нагельсман?

Конец сентября: «Лейпциг» теряет очки на ровном месте, вот и «Бавария» – первая, давно не виделись. Похоже, ничего не изменится.

Октябрь:

«Лейпциг» и «Баварию» сместили, «Дортмунд» вообще восьмой, а на первых двух строчках красуются «Боруссия» М и «Вольфсбург». Оба клуба летом подписали австрийских тренеров и вошли в число тех команд из топ-5, за которыми стоит пристально последить в сезоне. А уже к октябрю показали почему.

Тренер «Боруссии» выиграл юношескую ЛЧ, обижался на Карасева, получил массу комплиментов от Клоппа. А его дед играл за сборную в Кенигсберге

«Боруссия» уже так начинала в прошлом сезоне – десять побед в первом круге, половина из которых – крупные, третье место, 3:0 над «Баварией», а в итоге не удержалась даже в зоне Лиги чемпионов. У Дитера Хеккинга больших свершений не получилось, и он ушел дивизионом ниже поднимать «Гамбург».

В Менхенгладбах пригласили Марко Розе, желая привнести в клуб атакующий стиль игры. Что мы знаем об этом 43-летнем тренере, который всегда гуляет по технической зоне с торчащей из-под свитера майкой.

• Он ранее отказался от контракта с «Лейпцигом», последовательно уклонялся от переходов в «Шальке», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». Все же созрел для перехода в «Боруссию», уйдя из зальцбургского «Ред Булла», где проиграл всего 10 матчей из 114.

• В «Ред Булле» Розе выиграл юношескую Лигу чемпионов-2016/17, а с главной командой дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил «Марселю». В том числе из-за ошибки бригады Сергея Карасева: за четыре минуты до конца овертайма он неправильно назначил угловой, с него французы забили и вышли в финал. Розе очень злился, но чуть позже подобрел: «Мне сообщили, что судьи в раздевалке расстроены, потому что знают, что приняли неправильное решение. Они признали ошибку, меня это тронуло. Если кто-то признает свою ошибку, я готов принять извинения».

• Розе шесть лет играл на позиции защитника в «Майнце», который тренировал Юрген Клопп. В своем бывшем подопечном Клопп уверен: «Он может получить любую работу, которую захочет, и он с ней справится».

• Еще один любопытный факт – его дед Вальтер Розе был футболистом, он играл в Лейпциге и Хемнице. У него есть один матч за сборную Германии, причем состоялся он в Кенигсберге (нынешний Калининград) в 1937 году – обыграли 4:1 Эстонию. Вальтер Розе попал на войну в 1943 году, когда на фронт уже сгребали почти всех мужчин, и был пленен под Смоленском. Сразу после войны он вернулся на родину и снова играл за клубы Лейпцига.

Что такое «Боруссия» М в нынешнем сезоне: кошмар в ЛЕ, прогресс в Бундеслиге, результативный Плеа

• Всего четыре очка в первых трех матчах, но затем четыре победы с общим счетом 11:2;

• В последнем туре сильно досталось «Аугсбургу» (5:1), причем уже к 13-й минуте «Боруссия» вела 3:0;

• Лидер команды – Алассан Плеа с 4+4 по «гол плюс пас» в семи матчах. Полезен Эмболо (три гола), сын Лилиана Тюрама Маркус уже забил дважды – его дубль принес победу над «Фортуной».

• По среднему количеству обводок на вершине лиги обе «Боруссии» – по 14,9 за игру. Как минимум две обводки за игру у гладбахцев совершают Закария, Нойхаус, Эмболо и Плеа.

• Но уйти от разговора о еврокубках, конечно, не получится. 0:4 дома от австрийского «Вольфсберга» – это настоящий ужас. Розе хвалил соперника и ждал реакции от команды в матчах Бундеслиги. Дождался (см. таблицу), но в Лиге Европы дела пока не очень – одно очко в двух турах, впереди две игры с «Ромой».

Дальше у Розе и его клуба совершенно безумное время: два матча с «Ромой», две игры с дортмундской «Боруссией» (лига и Кубок), матчи с «Айнтрахтом» и «Байером».

Тренера «Вольфсбурга» заставили закончить игровую карьеру после сотрясения. Теперь он строит футбол без владения мячом

«Вольфсбург» – худшая команда Бундеслиги прошлого сезона по солд-аутам, всего лишь на пять матчей домашний стадион был заполнен на 100%. Притом клуб неплохо потратился и вместо планируемого десятого места оказался на шестом.

Тем не менее, Бруно Лаббадию сменили на Оливера Гласнера. «Этот тренер – верный выбор для клуба, чтобы перейти на следующий этап развития. В лице Гласнера мы получаем отличного профессионального тренера и командную единицу», – уверен спортивный директор клуба Йорг Шмадтке.

• Гласнер всю карьеру провел в австрийском «Риде». Закончить пришлось по приказу врачей в 36 лет. Обычное сотрясение мозга привело к внутричерепному кровоизлиянию и срочной операции.

• Гласнер немного потренировал «Рид», а потом принялся за ЛАСК. При Гласнере ЛАСК проделал путь от второй австрийской Бундеслиги до второго места вслед за всесильным «Ред Буллом». В этом сезоне ЛАСК дебютировал в ЛЧ, но уже без Гласнера – уступил выход в групповой этап бельгийскому «Брюгге».

• Футбол Гласнера – это прессинг и отказ от владения мячом, серьезное оружие – моментальные контратаки. Он строил ЛАСК по схеме 3-4-3 с сильной фланговой игрой и дриблингующими вингерами. Гласнер – не сторонник ротации и раньше не так часто использовал все три замены, но в «Вольфсбурге» пришлось привыкать (был всего один матч, где он сделал только две замены, в остальных – все три).

• Один из тренеров «Оренбурга» Евгений Шевелев обращал внимание при просмотре европейского футбола именно на ЛАСК при Гласнере: «Это одна из самых интересных команд в Европе, играющих по схеме 3-4-3. Есть интересные моменты по выходу в атаку, когда нападающий и инсайд создают большинство под опорным соперника и обыгрывают его за счет паса в 1-2 касания».

Что такое «Вольфсбург» в нынешнем сезоне: легкий календарь, редкие и красивые голы, сравнение с «Юве»

• В отличие от «Боруссии», «Вольфсбург» никого не избивает крупно, но и не терпит серьезных поражений. Более того, «Вольфсбург» вообще еще никому не проиграл в сезоне-2019/20, из клубов топ-5 лиг то же достижение лишь у «Ювентуса».

• Половину своих голов (их всего десять) он забил в первых двух турах, обыграв «Кельн» и «Герту». Дальше три одинаковые ничьи 1:1 и две минимальные победы 1:0.

• Все нормально идет и в еврокубках – четыре очка после двух туров: обыграли «Александрию», сыграли вничью с «Сент-Этьеном», впереди два матча с «Гентом».

• Гласнер строит в «Вольфсбурге» привычные ему 3-4-2-1, которые несложно трансформировать в 3-4-3. Но от владения все равно не уйти, «Вольфсбург» по этому показателю – шестой в лиге.

• Вут Вегорст набрал 4+2 по «гол плюс пас», хороший показатель и у Йосипа Брекало (2+3). Вообще «Вольфсбург» забивает редко, но красиво. Несколько голов достойны внимания.

Вот так красиво забил Арнольд «Кельну»:

На индивидуальном мастерстве сыграл Брекало в матче с «Гертой». Тоже неплохой гол:

«Вольфсбург» любит бить с лета. Отличный гол Брекало «Падерборну». Кстати удивительно, что свое единственное очко за семь матчей «Падерборн» заработал именно в игре с «Вольфсбургом».

Самое интересное – что же будет дальше. При всех успехах надо признать, что у «Вольфсбурга» довольно простой календарь на старте. За следующие полтора месяца клубу предстоит сыграть с «Боруссией» Д, «Лейпцигом», «Байером» и «Айнтрахтом». Интересно, насколько Гласнеру удастся удержать «Вольфсбург» в лидирующей группе к концу осени.

«Боруссия» валится в Германии. Траты безумные, а проблем стало еще больше