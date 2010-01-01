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    Ибрагимович – в заявке «Милана» на ближайший матч с «Сампдорией»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку команды на ближайший матч. В 18-м туре Серии А миланцы завтра, 6 января, встретятся дома с «Сампдорией» Клаудио Раньери.

    «Милан» подписал Ибрагимовича в январе как свободного агента. Швед заверил, что ему есть что дать клубу.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

    Источник: твиттер «Милана»

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