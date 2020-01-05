Ибрагимович – в заявке «Милана» на ближайший матч с «Сампдорией»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку команды на ближайший матч. В 18-м туре Серии А миланцы завтра, 6 января, встретятся дома с «Сампдорией» Клаудио Раньери.

«Милан» подписал Ибрагимовича в январе как свободного агента. Швед заверил, что ему есть что дать клубу.