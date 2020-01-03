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  • Ибрагимович – о трансфере в «Милан»: «Я пришел не в качестве маскота. Мне есть что дать клубу»

Ибрагимович – о трансфере в «Милан»: «Я пришел не в качестве маскота. Мне есть что дать клубу»

3 января 2020, 22:58
3

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в итальянский клуб. 38-летнего шведа подписали как свободного агента.

«Раз я пришел сюда, значит, мне есть что дать клубу. Я пришел не в качестве маскота, а с целью помочь на поле. Это испытание для меня. Приход в «Милан» показывает, что моя работа еще ценна», – приводит слова Ибрагимовича Goal.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Источник: Goal
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1578088258
Кто бы сомневался!.. """"
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Football06
1578134689
Из серии А сделали МЛС .. балотелли Ибра Рон И из АПЛ старички туда тянутся , не в обиду но перечисленные игроки уже не уровень Ла Лиги и АПЛ , хоть за Рона щас буду тут писать он ЛУЧШИЙ. И всё такое , но возраст берёт своё))
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моэм
1578162003
Всё это пока бравада...правда я верю что Ибра ещё даст гари...боюсь что надолго его не хватит.
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