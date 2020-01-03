Ибрагимович – о трансфере в «Милан»: «Я пришел не в качестве маскота. Мне есть что дать клубу»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в итальянский клуб. 38-летнего шведа подписали как свободного агента.

«Раз я пришел сюда, значит, мне есть что дать клубу. Я пришел не в качестве маскота, а с целью помочь на поле. Это испытание для меня. Приход в «Милан» показывает, что моя работа еще ценна», – приводит слова Ибрагимовича Goal.