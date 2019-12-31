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    Ибрагимович – о трансфере в «Милан»: «Я пришел не в качестве маскота. Мне есть что дать клубу»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в итальянский клуб. 38-летнего шведа подписали как свободного агента.

    «Раз я пришел сюда, значит, мне есть что дать клубу. Я пришел не в качестве маскота, а с целью помочь на поле. Это испытание для меня. Приход в «Милан» показывает, что моя работа еще ценна», – приводит слова Ибрагимовича Goal.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

    Источник: Goal

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