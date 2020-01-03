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    Радимов: «Забейте вы на WADA! Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна, и кто мы есть»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал действия WADA в отношении России.

    «Что касается WADA, то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы – русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду.

    Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это – наша страна, которой мы должны гордиться.

    Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна, и кто мы есть», – сказал Радимов.

    • В декабре РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу.
    • Сборные России отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года.
    • Решение исполкома не влияет на Евро-2020.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года


    Источник: «Р-Спорт»

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