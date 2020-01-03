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  • Радимов: «Забейте вы на WADA! Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна, и кто мы есть»

Радимов: «Забейте вы на WADA! Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна, и кто мы есть»

3 января 2020, 14:10
33

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал действия WADA в отношении России.

«Что касается WADA, то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы – русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду.

Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это – наша страна, которой мы должны гордиться.

Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна, и кто мы есть», – сказал Радимов.

  • В декабре РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу.
  • Сборные России отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года.
  • Решение исполкома не влияет на Евро-2020.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Зенит Радимов Владислав
Комментарии (33)
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Hala Madrid
1578052454
Забили уже дважды, получили бан. Ещё забейте, будете вообще вне всяких международных турниров
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АлексOZ
1578053280
пиндосы жрут допинг вёдрами, а сосущая у них вада тухнет в тряпочку, правильно, надо забить на МОКи/шмоки, отпустить с Богом всех хочет уехать, благословить всех кто хочет остаться, делать свои турниры, ставить хорошие призовые за высокие результаты, сделать открытый доступ (не давить типа брат ты нам или не брат). И максимум года через 2!!! все федерации, ну кроме пиндосовских видов, придут и попросят вернуться!!! И главное ХРЕН ИМ !!! а не деньги, которые они требуют за их мышиную возню!!!
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Cules2013
1578054905
Дело не в том, кто что знает, а в том, что это позор, унижение на международной арене. Падение престижа. Выигранные медали не пойдут в зачёт РФ, их как бы не существует по факту.
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Волховский
1578055023
Газпромовскую зарплату отрабатываешь. Власть наша привыкла законы нарушать, поэтому давно забила, а можно было все исправить.
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mutabor0992
1578058025
Он что перепил???
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Aleksandr_1986_Spb_
1578058226
Забейте вы уже на Радимова... Талант был, но... Карьеру свою пробухал и языком промолол, как тренер О, как футбольный эксперт О... Ничего толкового никогда нигде не говорил, интеллектом не блистал... Но Эксперт на ТВ, так как Легенда Сенита..
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VVM1964
1578063883
Ехать под Советским - Красным знаменем , а вместо гимна использовать - " Врагу не сдается наш гордый Варяг ... " ))))))
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evgevg13
1578064459
Один раз собраться с духом и бойкотировать всю эту нечисть, чем позорится под нейтральным флагом. И никаких взносов не платить, и их представителей поганой метлой с территории России. Можно 4 года пережить без них. Заодно остатки всякой гадости из организмов спортсменов выветрятся.
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Hektor 84
1578067681
Владик или перебрал на новый год! Или газа обнюхался! Он мне Газзаева уже напоминает. Надоело ему тренировать. Надо в думу попроситься. Ну а чтоб попроситься надо лизнуть сильней правителю нашему! Ожидаем Буланова на прямой линии президента.
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mikatv
1578090452
Что он курит?
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