Радимов: «Забейте вы на WADA! Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна, и кто мы есть»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал действия WADA в отношении России.

«Что касается WADA, то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы – русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду.

Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это – наша страна, которой мы должны гордиться.

Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна, и кто мы есть», – сказал Радимов.

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Сборные России отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года.

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