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  • WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

9 декабря 2019, 13:33
244

Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения.

РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Сборные России отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года. Решение исполкома не влияет на Евро-2020.

Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России посещать крупные турниры и участвовать в них в течение четырех лет.

  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агентства.

Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

Источник: «Р-Спорт»
Россия Россия
Комментарии (244)
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sochi-2013
1575891206
Сегодня Путин просто обязан признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Это будет достойным ответом. И больше , я просто уверен, ни у кого не возникнет желания наезжать на Россию!
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Из Твери Леха
1575893157
Ну ничего страшного даже если и футбольной сборной красный свет покажут. Проведем свой чемпионат мира среди великолепных сборных! Россия, ДНР, ЛНР, Абхазия и Южная Осетия! У нас есть все шансы выиграть и поднять заветный кубок над головой! А почетного 6-го участника можно будет в лице Северной Кореи пригласить, если их исключат из азиатской ассоциации. Дзюба станет чемпионом мира! УРааааааааааа!
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Maga Ingush
1575895402
Скорее бы развалилась это тупая не до страна
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Старикан
1575897042
Ну вот собственно говоря и получили, что заслужили...и никто из наших чинуш не ответит за это! И чтобы сейчас не говорили, но сам факт, что НИ ОДИН человек при голосовании за нас не заступился, говорит о многом! ...зато у нас с фанатами борются...
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Ольгерт
1575897978
Страну нужно поднимать: спорт вторичен, с гимнами, с флагами. Если народ живет в нищете, то о чем говорить. Всё сваливать на пиндосов или евреев не стоит. СССР был (как сейчас его не хают) сильной державой и с консульств флаги не срывали и спорт не гнобили. А Россия за себя не хочет вступаться: потомки у наших правителей живут на Западе и этим всё сказано.
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JI e x a
1575899299
Браво, бездарные чинуши, вся страна аплодирует вам стоя!! Тьфу блин, какое же конченное у нас руководство....
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vladimir-7
1575900902
Для России нейтральный флаг, это гимн и флаг СССР или знамя Победы, достать из музея.
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Ковастер
1575913332
Как сказал сегодня в программе "Время покажет" професор МГИМО- всех чиновников виновных в недоработке -Расстрелять , повесить, на кол посадить. Он имел ввиду Мутко, Жукова, Фетисова, Газаева
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Ковастер
1575913571
Нужно срочно прекратить спонсорские взносы в ФИФА(уефа до окончания ЧЕ не трогать). Прекратить рекламу Газпрома в Европе. Прекратить спонсорское обеспечение Шальке04. Прекратить отчисления в МОК и ФИФА. Выйти из ФИФА, МОК,из всех международных федераций. Получится как с ПАСЕ, сами придут и просить будут. Кроме того Признать ДНР,и ЛНР, объявить о защите граждан России на территории ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Объявить о референдуме о присоединении ЛНР , ДНР, Южной Осетии и Абхазии в состав России.
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zra78
1575913800
Даун с ником вот о оно чё Михалыч,а почему ты пишешь странно слово Россия? У вас там вообще с образованием беда ?
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