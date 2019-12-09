WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения.
РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Сборные России отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года. Решение исполкома не влияет на Евро-2020.
Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России посещать крупные турниры и участвовать в них в течение четырех лет.
- Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- У России есть 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агентства.
Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»
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Источник: «Р-Спорт»