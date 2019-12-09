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    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

    Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения.

    РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Сборные России отстранены участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года. Решение исполкома не влияет на Евро-2020.

    Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России посещать крупные турниры и участвовать в них в течение четырех лет.

    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • У России есть 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агентства.

    Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

    ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии119
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      Рейтинг: +1431

      Бомбардиръ 52 секунды назад

      Госдеп подсуетился...

      0
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      Рейтинг: +8747

      KLIM777 2 минуты назад

      Ни футбола ни хоккея это не касается!

      1
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      Рейтинг: +23

      MrStreight 6 минут назад

      Это просто какой-то позор. Этот Крым с имперскими амбициями на вселенский престол одного царька с проплешиной показал насколько слаба роль страны на мировой арене. Нам запросто могут закрыть доступ на мировой, спортивный уровень. И никто ничего не сделает из всей армии чинуш.
      Мы настолько малы и ничтожны в экономическом плане в мире, что при желании на нас может наложить ограничения любая организация в мире.
      А теперь представьте, что могут сделать с США или какой-нибудь Швецией. Ответ-ничего. Мощь стран такова, что никто и связываться не будет с такими гигантами.

      0
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      Рейтинг: +1217

      Genz 13 минут назад

      Легкоатлеты Допинг принимают как хлеб. Потянули за собой весь спорт. Справедливо действует вада. Все равно футбола в России нет. Переживём.

      -1
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      Рейтинг: +9194

      silver29 14 минут назад

      Все это результат патологической неспособности чиновников защищать интересы России, уже слышно ничего страшного подадим апелляцию, в крайнем случае поедем под нейтральным флагом ((( Ну ни одной апелляции вы господа еще не выиграли, а под нейтральным флагом только без роду и племени выступают.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1217

      Genz > silver29 11 минут назад

      Чему аппелировать? Сам мутко курировал допинг в Сочи.
      Попсихуйте и примите к сердцу справедливое решение вада.

      -1
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      Рейтинг: +58

      egor tikhonov 19 минут назад

      нам мир намекает ,как всё херова у нас - а мы все за орт и за вв))) смешно аж страшно((((

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4509

      3a zenit > egor tikhonov 15 минут назад

      сколько раз этот сраный мир тебе намекал за всю историю и желал добра?тупая ты пробка,им люди не нужны,а нужны ресурсы и рабы.

      2
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      Рейтинг: +9194

      silver29 > 3a zenit 13 минут назад

      А добро должно быть с кулаками ! Помница кто-то воспитанный на питерских улицах говорил, когда драки не избежать, бей первым.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3920

      Ковастер > 3a zenit 11 минут назад

      Это провокатор. Скорее всего ченомазая обезьяна, сидит в пиндостане и косит под россиянина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1681

      Axe111 25 минут назад

      Позорище!!!!!!!!!!!!! Фу мерзко

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      Dellleone 26 минут назад

      Вот он результат гнилой системы , отмывающей бабло на Олимп. стройках. Все уважающие себя спортсмены теперь будут бежать куда подальше. Лично мое мнение. Говорят мы живём в период стабильности. ...

      2
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      Рейтинг: +3227

      AtticusFinch 27 минут назад

      Самое интересное, что все новостные ресурсы должны этим пестрить сейчас и возмущаться...А я 2 часа пролазил в интернете, в основном соц сетях конечно, и пока сюда не зашел ничего такого и не заметил...Всё тихонько так...типа да мы и не хотели ехать никуда , да и не нужны нам эти Олимпийские игры в принципе...и без них проживем))

      3
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      ...
      Рейтинг: +1947

      diadushka > AtticusFinch 23 минуты назад

      методичка еще не поступила как преподнести зрителям зомбоящика))) очередные крики мол это политическое решение уже банальным кажется, хотя и до сих пор верят в это тоже

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      Dellleone > AtticusFinch 23 минуты назад

      Не удевлючт если по первому каналу и россиия 1 скажут что это не запретили а мы сами бойкотируем все это дело.

      3
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      Рейтинг: +3227

      AtticusFinch > diadushka 20 минут назад

      так ладно ещё по телеку)) в интернете тишь да гладь)) Придется сегодня из принципа Соловьиный помет по 2 каналу посмотреть))Интересно там тоже вскользь упомянут?))

      1
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      Рейтинг: +4509

      3a zenit > AtticusFinch 14 минут назад

      ты тв вруби там в новостных тоько об этом и нговорят слепец

      0
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      Рейтинг: +893

      Из Твери Леха 33 минуты назад

      Ну ничего страшного даже если и футбольной сборной красный свет покажут. Проведем свой чемпионат мира среди великолепных сборных! Россия, ДНР, ЛНР, Абхазия и Южная Осетия! У нас есть все шансы выиграть и поднять заветный кубок над головой! А почетного 6-го участника можно будет в лице Северной Кореи пригласить, если их исключат из азиатской ассоциации. Дзюба станет чемпионом мира! УРааааааааааа!

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      Рейтинг: +972

      solodealer > Из Твери Леха 22 минуты назад

      Вам- шоколадка!+
      ВОТ ОНА - "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ", которую никак не могут придумать и сформулировать НЕСМЕНЯЕМЫЕ и их ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ САМАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ПАРТИЯ В СТРАНЕ!
      Добавлю в список участников чемпионата мира по "российскому футболу" Сирию, в части,подконтрольной Асаду, Венесуэлу, в части, подконтрольной Мадуро и те оффшорные налоговые архипелаги, где сложены деньги нефтянки, не возвращённые в страну...
      О, Спорт, ты - МИР!
      СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ!

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