Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

Журналист The Guardian Шон Ингл заявил, что Россию не отстранят от проведения матчей Евро-2020.

«Вопреки некоторым сообщениям СМИ, из серьезных источников мне стало известно, что четырехлетняя дисквалификация России может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации WADA не распространяются на чемпионат Европы. Ни в плане страны, где проводятся матчи, ни в вопросе участия сборной в турнире», – написал Ингл в твиттере.

WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Итоговое решение WADA примет 9 декабря.

У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»



