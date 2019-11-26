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  • Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

26 ноября 2019, 13:36
4

Журналист The Guardian Шон Ингл заявил, что Россию не отстранят от проведения матчей Евро-2020.

«Вопреки некоторым сообщениям СМИ, из серьезных источников мне стало известно, что четырехлетняя дисквалификация России может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации WADA не распространяются на чемпионат Европы. Ни в плане страны, где проводятся матчи, ни в вопросе участия сборной в турнире», – написал Ингл в твиттере.

  • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
  • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»


Источник: твиттер Шона Ингла

Шон Ингл - глава спортивного отдела The Guardian. Аудитория в твиттере - 61,4 тысячи подписчиков.

Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (4)
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khateev
1574765063
Всё правильно,и засуньте эти рекомендации в жопу этой WADE.
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Давид59
1574766885
Ну вот когда отберут евро2020, тогда будем ссылаться на Шона Ингла. Детский сад, ей богу
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FanatSerj
1574769620
Много букв. Да УЕФА ничего не подписывало и не имеет никаких обязательств перед WADA. Но обязательства имеются у FIFA, а УЕФА это как бы дочерняя структура, которая занимается исключительно Европой. Будет ли ФИФА впрягаться за ВАДУ и давить на "дочку"? вряд ли учитывая огороженность футбола от других нищебродских видах спорта. Поэтому на прямую ВАДА повлиять не может как например и на НХЛ её там в ..уй не ставили и сами разбираются по допингу. Так ВАДА дала 4 года дисквы хоккеисту, а НХЛ ограничился у себя тремя матчами регулярки. Но по остальному да скорее всего будет ЖОПА, тут хорошо продуманная многоходовка, прошлую РУСАДА расформировали, новая как бы чистая, но один из пунктов прощения была передача всей старой базы проб допингов, ну и логично чтобы всёх не спалить кто в свое время "проскочил" эту базу изборочно подкорректировали новыми пробами. И как бы получается, что это опять рецидив и опять злостное нарушение и будет отстранение, но по факту это всё та же сочинская олимпиада и те же старые года, за которые уже и так одной олимпиады по факту лишили. Поэтому новые руководители РУСАДА и в цвет признаются, что старые пробы поменяли, но это не мы ))
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Пельш 1
1574779804
Давно пора отправить своим ходом пару тополей к этой WADA и все проблемы решатся сами собой!!!!!
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