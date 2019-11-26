Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

Генеральный директор российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, могут ли Россию лишить права проведения Евро-2020.

«Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия.

Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА.

Новый стандарт соответствия кодексу ВАДА — жесткий. Если условия нарушены, он предусматривает ограничение участия наших спортсменов в международных соревнованиях всех уровней, и это касается не только Олимпиады, а чемпионата мира, Европы и других.

Кроме того, это ограничение на организацию на территории России международных соревнований опять-таки любых уровней — это к вопросу о Санкт-Петербурге», – сказал Ганус.

Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21