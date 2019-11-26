Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

26 ноября 2019, 01:35
23

Генеральный директор российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, могут ли Россию лишить права проведения Евро-2020.

«Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия.

Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА.

Новый стандарт соответствия кодексу ВАДА — жесткий. Если условия нарушены, он предусматривает ограничение участия наших спортсменов в международных соревнованиях всех уровней, и это касается не только Олимпиады, а чемпионата мира, Европы и других.

Кроме того, это ограничение на организацию на территории России международных соревнований опять-таки любых уровней — это к вопросу о Санкт-Петербурге», – сказал Ганус.

Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

Источник: BBC
Отбор ЧЕ-2020
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
woyser
1574721706
Так нахрена вы эти условия нарушаете?
Ответить
Axe111
1574737535
Позорище
Ответить
Kollljan
1574741586
Юрий Ганус еврей. Все заправилы в ВАДА тоже евреи. Это факт. Не кажется ли вам всем это странным?
Ответить
vmonomah17
1574741783
Можете меня закидать минусами, но пока весь спорт у нас не отстранят года на три от всех международных соревнований ничего не изменится. Пока спортсмены не побегут массово в другие страны. Вся эта песня с допингом длится уже несколько лет. Отстраняли от олимпиад, ЧМ, но все без толку. И дело не в Родченкове, мировом заговоре, а в наших спортивных руководителях, которые даже не попытались защитить наших спортсменов и исправить ситуацию. Здесь даже наш царь бессилен...
Ответить
Etiainen
1574742053
Наворочали наши, теперь разгрести не могут.
Ответить
Дядя Серёжа
1574744725
Если такое свершится - всех ответственных к стенке, а Мудко независимо от результатов.
Ответить
Tsigan
1574745371
Я одно не могу понять, почему наши не пускают этих самых международных экспертов из вада к нашим базам данных.получается там есть что скрывать что ли. Неужели наши на самом деле проводили махинации с допингом?ничего не могу понять.
Ответить
alp
1574752408
если это случится, то предлагаю отказаться от участия во всех соревнованиях на 4 года. а всех спортивных чиновников, накосячивших до такой ситуации отдать спортсменам в качестве спортивного инвентаря ну или просто на растерзание
Ответить
Давид59
1574754112
И что? Что за проблема? Есть что скрывать? Стандарт WADA нам никак не подходит? Давайте тогда сами с собой соревноваться! Похоже всё к тому и идёт
Ответить
helllacoste
1574755279
давит груз спортивных успехов ссср, но новое поколение спортсменов просрали как и всю систему подготовки? если кто-то не может, то допинг поможет
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+