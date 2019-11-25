Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

ФИФА еще перед ЧМ 18 дал понять, что мнение этой проамериканской конторы для них ни че не значит... Если пендосы не засунут свои грязные рученки в ФИФА бояться не чего.
Россия может потерять право на проведение чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.
В отчете Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) были предложены рекомендации санкций в отношении России за нарушение антидопингового Кодекса, среди которых и запрет на проведение крупных международных соревнований в период с 2020 по 2024 годы.
В этот временной отрезок в России должны пройти два подобных футбольных события – Евро-2020 и финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В случае, если УЕФА последует рекомендациям ВАДА и будет иметься возможность юридической передачи прав на проведение другим странам, Россия потеряет вышеуказанные права на проведение турниров.
- ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.
- У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.
New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022