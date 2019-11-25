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    Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

    Россия может потерять право на проведение чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.

    В отчете Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) были предложены рекомендации санкций в отношении России за нарушение антидопингового Кодекса, среди которых и запрет на проведение крупных международных соревнований в период с 2020 по 2024 годы.

    В этот временной отрезок в России должны пройти два подобных футбольных события – Евро-2020 и финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В случае, если УЕФА последует рекомендациям ВАДА и будет иметься возможность юридической передачи прав на проведение другим странам, Россия потеряет вышеуказанные права на проведение турниров.

    • ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.
    • У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

    New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022

    Источник: официальный сайт ВАДА

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    25.11.2019 23:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7809

      ufos73 11 минут назад

      ФИФА еще перед ЧМ 18 дал понять, что мнение этой проамериканской конторы для них ни че не значит... Если пендосы не засунут свои грязные рученки в ФИФА бояться не чего.

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      Рейтинг: +42

      SLADE2019 19 минут назад

      Я думаю, что ограничатся отстранением легкоатлетов.

      0
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      Рейтинг: +3330

      САДЫЧОК 19 минут назад

      Самый лучший для нас исход -это не отстранять нашу сборную-а отстранить чиновников и всякую шушеру , а также тех спортсменов , пробы которых были подменены.

      1
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      Рейтинг: +153

      CheToTaM 32 минуты назад

      Я не знаю, почему вы задаётесь вопросами с доказательствами и фактами
      Глава нашего РУСАДА уже признал факт того, что в наши базы данных преднамеренно вносились изменения, причём за несколько дней до её передачи WADA

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      Рейтинг: +131

      Hektor 84 38 минут назад

      Фамилии, пароли, явки? Где доказательства и факты? Показания Григория родченкова уже не проканают.

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      Рейтинг: +138

      greck 43 минуты назад

      одним словом довыопывались..... стыдно копец....

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      Рейтинг: +2555

      TOMSON 52 минуты назад

      «Подозрение в расхождении даных». Чтоб применять такие санкции нужно не подозревать, а точно знать и иметь доказательство.
      Хотя мои наблюдения за нашими руководителями подсказывают, что все может закончится реально плохо. Ни разу я не помню, чтоб наши верхи за кого-то там заступились и кого-то спасли или восстановили справедливость. Обычно это из разряда «ну что мы можем сделать? разбирайтесь сами» или «мы решили апелляцию не подавать».

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      Рейтинг: +604

      zenitforever2015 1 час назад

      ,, Это какой то позор.."

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