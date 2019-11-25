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  • Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

25 ноября 2019, 23:04
24

Россия может потерять право на проведение чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.

В отчете Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) были предложены рекомендации санкций в отношении России за нарушение антидопингового Кодекса, среди которых и запрет на проведение крупных международных соревнований в период с 2020 по 2024 годы.

В этот временной отрезок в России должны пройти два подобных футбольных события – Евро-2020 и финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В случае, если УЕФА последует рекомендациям ВАДА и будет иметься возможность юридической передачи прав на проведение другим странам, Россия потеряет вышеуказанные права на проведение турниров.

  • ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.
  • У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022

Источник: официальный сайт ВАДА
Отбор ЧЕ-2020 Лига чемпионов Россия
Комментарии (24)
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greck
1574714224
одним словом довыопывались..... стыдно копец....
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CheToTaM
1574714922
Я не знаю, почему вы задаётесь вопросами с доказательствами и фактами Глава нашего РУСАДА уже признал факт того, что в наши базы данных преднамеренно вносились изменения, причём за несколько дней до её передачи WADA
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САДЫЧОК
1574715649
Самый лучший для нас исход -это не отстранять нашу сборную-а отстранить чиновников и всякую шушеру , а также тех спортсменов , пробы которых были подменены.
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Plyash
1574716886
Когда у нас будут работать грамотные спортивные адвокаты,куда смотрят чиновники от спорта?
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Great Tartaria
1574717751
да похен. крым наш аааааааа!!!!!!!!!!!! и нахер не нужны эти "домашние матчи" сколько бюджетных денег на ветер.... лучше раздайте пенсионерам! и плюс поучаствуем в жребьевке
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laсotsi
1574721022
Eсли делаете ставки -> portal-bet.ru
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ProstoPolzovatel
1574722117
Если кому интересно, почитал первоисточник (статью на сайте WADA) и вот в чем нас обвиняют: 1) Московские данные (из РУСАДА) не являются ни полными, ни полностью достоверными. В частности, в то время как копия базы данных Лабораторной системы управления информацией (LIMS) 2019 года во многом совпадает с копией базы данных LIMS 2015 года, предоставленной WADA информатором в 2017 году, сотни предположительных негативных аналитических выводов, появившихся в копии 2015 года база данных LIMS была удалена из копии 2019 года, а соответствующие исходные данные и файлы PDF были удалены или изменены; 2) Некоторые из предположительных положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 годах, после того как доктор Родченков впервые выявил общую схему прикрытия допинга российских спортсменов, а затем быстро подтвердил исследование профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшие существенные удаления и / или изменения (в данных) были сделаны в декабре 2018 года и январе 2019 года (то есть после того, как ВАС установило требование к данным). Эти действия были скрыты за счет датировки компьютерных систем и файлов данных в попытке создать впечатление, что московские данные были в их текущем состоянии с 2015 года. Кроме того, команды, выданные для выполнения манипуляций, удалений и датирования, были также удалены, чтобы избежать обнаружения того, что было сделано. 3) Кроме того, 25 ноября 2018 года или после этой даты (т. е. снова после наложения требования к данным), но до 10 января 2019 года (т. е. до того, как московские данные были предоставлены команде WADA), кто-то из московской лаборатории: - поместил сфабрикованные доказательства в базу данных LIMS (предполагаемые сообщения между сотрудниками лаборатории) в поддержку аргумента, выдвигаемого российскими властями в настоящее время, о том, что именно доктор Григорий Родченков и два соучастника подделали записи в московской базе данных LIMS как часть схема вымогательства денег у спортсменов; а также - удалил из базы данных LIMS важные доказательства, подтверждающие, что другой сотрудник лаборатории участвовал в сокрытии допинга российскими спортсменами в 2014 и 2015 годах. Этот сотрудник в настоящее время является важным свидетелем для российской стороны в ряде случаев, в которых он отрицает, что был какой-либо заговор, чтобы защитить российских спортсменов от воздействия допинга, и называет доктора Родченкова лжецом. Итоговое решение: Комитет пришел к выводу, что это «чрезвычайно серьезный случай несоблюдения требования предоставить аутентичную копию московских данных с несколькими отягчающими обстоятельствами».
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Nesterenko
1574730173
За тот допинг, который за свою жизнь пропила госпожа Серёга Уильямс, США вообще должны отстранить от всех видов спорта ПОЖИЗНЕННО!
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sochi-2013
1574742681
Они явно нашего газа обнюхались. Надо перекрывать! Они объявили нам войну, а мы оправдываемся и пытаемся достучаться до их здравого смысла.
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evgevg13
1574743251
Травля продолжается. А наши чиновники как всегда в жо- пе. Рыльце то в пушку по самое не хочу...
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