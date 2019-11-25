Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21

Россия может потерять право на проведение чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21.

В отчете Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) были предложены рекомендации санкций в отношении России за нарушение антидопингового Кодекса, среди которых и запрет на проведение крупных международных соревнований в период с 2020 по 2024 годы.

В этот временной отрезок в России должны пройти два подобных футбольных события – Евро-2020 и финальный матч Лиги чемпионов-2020/21. В случае, если УЕФА последует рекомендациям ВАДА и будет иметься возможность юридической передачи прав на проведение другим странам, Россия потеряет вышеуказанные права на проведение турниров.

ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Итоговое решение по принятию или непринятию предложенных рекомендаций ВАДА примет 9 декабря.

У России будет 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

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