New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) порекомендовал отстранить российских спортсменов от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

По информации источника, в отчете ВАДА отмечается, что Россия может не получить представительство в том числе на Олимпиаде-2020 в Токио и чемпионате мира-2022 в Катаре.

Таким образом, сборная России, если отберется на ЧМ-2022, может либо пропустить турнир, либо поехать в Катар под нейтральным флагом, если ФИФА, которая подписывала антидопинговый Кодекс ВАДА, примет рекомендации агенства.