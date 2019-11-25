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  • New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022

New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022

25 ноября 2019, 22:45
12

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) порекомендовал отстранить российских спортсменов от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

По информации источника, в отчете ВАДА отмечается, что Россия может не получить представительство в том числе на Олимпиаде-2020 в Токио и чемпионате мира-2022 в Катаре.

Таким образом, сборная России, если отберется на ЧМ-2022, может либо пропустить турнир, либо поехать в Катар под нейтральным флагом, если ФИФА, которая подписывала антидопинговый Кодекс ВАДА, примет рекомендации агенства.

  • ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение ВАДА примет 9 декабря.
  • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.
  • Россия выступала под нейтральным флагом на ОИ-2018 в Южной Корее.

Источник: New York Times
Европа Россия Россия
Комментарии (12)
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Hektor 84
1574714886
Это как получается. С ихних слов Россия отбор может пройти под допингом, а на турнир не может поехать. Типа они допинг ложками хавают. Либо поехать под нейтральным флагом. В этом вада по ходу одни *******. Это же не Россия поедет, этофутболисты из россии. Но главное что не Россия. Они там сами под допингом. Такое адекватный человек не выдумает.
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кошмарик
1574715645
подвесить за яйца всех чинуш ответственных за допинг.. в ряд...
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ufos73
1574716026
Эта контора так же рекомендовала перенести ЧМ в другую страну. Собака лает караван идет )))
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general.lizyukov
1574716065
интересно, мы долго будем под всю эту шатию-братию прогибаться? мало нам олимпийцев?
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Масоха
1574717437
Всё правильно! Может за это время научатся допинг скрывать. Две Олимпиады ничему наши власти не научили. Только и можем,что в грудь себя бить,говорить о патриотизме и ныть,что нас все обижают. Другие страны тоже химку жрут, но научились все грамотно скрывать.
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Armani nn
1574718910
Кому ты там что рекомендуешь?!Катиська ты в ЗАДУ!!!!Из два года,в год вы нас шлете,угомонитесь может?ЗаВАДАлалбали уже!!!!!
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laсotsi
1574721032
Если дeлаете ставки -> portal-bet.ru
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Nesterenko
1574729881
В свое время Гитлер очень ошибся, когда решил завоевать СССР и Европу, а также уничтожить некоторые народы и нации. Лучше бы он до этого уничтожил США, это государство хуже фашистов, которое убивает другие страны.
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Proker
1574750636
Вот что будет лезть куда не просят,то Афганистан то Сирия то Вьетнам,как будто в России мало територии,и не какие проблемы...
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