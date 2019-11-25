New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) порекомендовал отстранить российских спортсменов от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.
По информации источника, в отчете ВАДА отмечается, что Россия может не получить представительство в том числе на Олимпиаде-2020 в Токио и чемпионате мира-2022 в Катаре.
Таким образом, сборная России, если отберется на ЧМ-2022, может либо пропустить турнир, либо поехать в Катар под нейтральным флагом, если ФИФА, которая подписывала антидопинговый Кодекс ВАДА, примет рекомендации агенства.
- ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- Итоговое решение ВАДА примет 9 декабря.
- У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.
- Россия выступала под нейтральным флагом на ОИ-2018 в Южной Корее.
Источник: New York Times