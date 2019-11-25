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    New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022

    Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) порекомендовал отстранить российских спортсменов от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

    По информации источника, в отчете ВАДА отмечается, что Россия может не получить представительство в том числе на Олимпиаде-2020 в Токио и чемпионате мира-2022 в Катаре.

    Таким образом, сборная России, если отберется на ЧМ-2022, может либо пропустить турнир, либо поехать в Катар под нейтральным флагом, если ФИФА, которая подписывала антидопинговый Кодекс ВАДА, примет рекомендации агенства.

    • ВАДА запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение ВАДА примет 9 декабря.
    • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.
    • Россия выступала под нейтральным флагом на ОИ-2018 в Южной Корее.

    Источник: New York Times

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    25.11.2019 22:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1636

      general.lizyukov 13 минут назад

      интересно, мы долго будем под всю эту шатию-братию прогибаться? мало нам олимпийцев?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7809

      ufos73 14 минут назад

      Эта контора так же рекомендовала перенести ЧМ в другую страну. Собака лает караван идет )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2106

      кошмарик 20 минут назад

      подвесить за яйца всех чинуш ответственных за допинг.. в ряд...

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      Рейтинг: +131

      Hektor 84 33 минуты назад

      Это как получается. С ихних слов Россия отбор может пройти под допингом, а на турнир не может поехать. Типа они допинг ложками хавают. Либо поехать под нейтральным флагом. В этом вада по ходу одни *******. Это же не Россия поедет, этофутболисты из россии. Но главное что не Россия. Они там сами под допингом. Такое адекватный человек не выдумает.

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