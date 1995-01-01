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    ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

    Отстранение России от международных соревнований по решению WADA включает ЧМ-2022 в Катаре.

    Российский флаг и гимн не будут допущены до чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет ВВС. Однако спортсмены, которые могут доказать, что они не связаны с допинговым скандалом, смогут выступать под нейтральным флагом.

    • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года


    Источник: BBC

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +197

      RJM555 26 минут назад

      ну да ладно не будет флага и что проходили это уже РОССИЯ КАК СТОЯЛА ТАК И БУДЕТ СТОЯТЬ вот только жаль игры в футбол нет и не будет при этом тупорылом главном тренере.

      -1
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      Рейтинг: +1851

      neveldomha 58 минут назад

      Бибисиськам лучше бы помалкивать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5680

      Старикан 58 минут назад

      Опять "Катюшу" петь будут...

      0
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      Рейтинг: +11478

      Garrincha58 1 час назад

      то ли ещё будет да и пофиг

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      Рейтинг: +3231

      AtticusFinch 1 час назад

      1 - Не факт что мы туда в принципе попадем)))
      3 - А теперь наконец-таки будем позорится не под своим флагом)
      4 - Хоть по крайней мере не будут ныть по поводу флага Сербии на форме))
      5 - Есть повод нечайно пропустить 2-й пункт)
      6 - Радуемся -Спорт вне политики)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      Ден 781 1 час назад

      Ну хоккеисты выиграли же пару раз ЧМ, ах да, речь про футболистов...

      2
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      Рейтинг: +1529

      РМЗ 1 час назад

      Вот это позорище

      1
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      Рейтинг: +4527

      paracetamol 1 час назад

      Первый раз чтоль? Лучше, чем еслиб Гитлера на нас наслали. Гадят по-мелкой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5680

      Старикан > paracetamol 56 минут назад

      Когда на тебя гадят другие-это одно, а когда ты в своём собственном дерьме утопаешь - это другое!

      2
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      Рейтинг: +1986

      dyema 2 часа назад

      Даже если и так, народ всё равно будет знать, кто кого представляет.
      А гордится за своих можно и без флага, хоть и обидно.
      Можно подумать пиндосы и гейропейцы от этого сильнее станут...

      1
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      Рейтинг: +1432

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Очередное свинство от Омериги

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