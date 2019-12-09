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ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

9 декабря 2019, 15:33
12

Отстранение России от международных соревнований по решению WADA включает ЧМ-2022 в Катаре.

Российский флаг и гимн не будут допущены до чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет ВВС. Однако спортсмены, которые могут доказать, что они не связаны с допинговым скандалом, смогут выступать под нейтральным флагом.

  • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года


Источник: BBC
Россия
Комментарии (12)
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dyema
1575895490
Даже если и так, народ всё равно будет знать, кто кого представляет. А гордится за своих можно и без флага, хоть и обидно. Можно подумать пиндосы и гейропейцы от этого сильнее станут...
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paracetamol
1575895730
Первый раз чтоль? Лучше, чем еслиб Гитлера на нас наслали. Гадят по-мелкой.
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РМЗ
1575895916
Вот это позорище
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Ден 781
1575896098
Ну хоккеисты выиграли же пару раз ЧМ, ах да, речь про футболистов...
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ArReal
1575896322
1 - Не факт что мы туда в принципе попадем))) 3 - А теперь наконец-таки будем позорится не под своим флагом) 4 - Хоть по крайней мере не будут ныть по поводу флага Сербии на форме)) 5 - Есть повод нечайно пропустить 2-й пункт) 6 - Радуемся -Спорт вне политики)
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Старикан
1575899351
Опять "Катюшу" петь будут...
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neveldomha
1575899363
Бибисиськам лучше бы помалкивать.
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RJM555
1575901250
ну да ладно не будет флага и что проходили это уже РОССИЯ КАК СТОЯЛА ТАК И БУДЕТ СТОЯТЬ вот только жаль игры в футбол нет и не будет при этом тупорылом главном тренере.
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Mazai-NN
1575904119
Предлагаю следующий план действий на случай прохода на сей ЧМ. Берем флаг страны не прошедшей на это соревнование. Например ГАНДУРАС. Говорят же у нас что не ту страну так назвали. ))) И вперед и с песней (Катюша)..
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ArReal
1575905538
Пируйте су..и)))
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