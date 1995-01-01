ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

ну да ладно не будет флага и что проходили это уже РОССИЯ КАК СТОЯЛА ТАК И БУДЕТ СТОЯТЬ вот только жаль игры в футбол нет и не будет при этом тупорылом главном тренере.
Отстранение России от международных соревнований по решению WADA включает ЧМ-2022 в Катаре.
Российский флаг и гимн не будут допущены до чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет ВВС. Однако спортсмены, которые могут доказать, что они не связаны с допинговым скандалом, смогут выступать под нейтральным флагом.
- Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
- Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.
WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года