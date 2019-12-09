ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

Отстранение России от международных соревнований по решению WADA включает ЧМ-2022 в Катаре.

Российский флаг и гимн не будут допущены до чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет ВВС. Однако спортсмены, которые могут доказать, что они не связаны с допинговым скандалом, смогут выступать под нейтральным флагом.

Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.

Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года



