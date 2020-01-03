Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер недоволен грядущим подписанием Александра Нюбеля из «Шальке».

По информации Sport Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич встречался с 33-летним голкипером, чтобы обсудить разделение игрового времени в следующем сезоне.

Нойера попросили уступить новичку 15 матчей в кампании-2020/21, на что Мануэль ответил категорическим отказом. Он хочет играть во всех поединках, в том числе товарищеских.