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    Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер недоволен грядущим подписанием Александра Нюбеля из «Шальке».

    По информации Sport Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич встречался с 33-летним голкипером, чтобы обсудить разделение игрового времени в следующем сезоне.

    Нойера попросили уступить новичку 15 матчей в кампании-2020/21, на что Мануэль ответил категорическим отказом. Он хочет играть во всех поединках, в том числе товарищеских.

    • Нюбель летом заключит с «Баварией» пятилетний контракт.
    • Нойер выступает за мюнхенцев с 2011 года.
    • Его соглашение с клубом рассчитано до 2021 года.

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1009

      AHTUNGBOL 8 минут назад

      Нойер не дурак, он понимает, что боссы Баварии хотят обкатать молодого парня, если он это позволит, то ему прямая дорога в Байер, а так боссы не пойдут на прямой конфликт с капитаном, ведь Нюбель может не заиграть и тогда Бавария останется без нормального вратаря...

      0
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      Рейтинг: +457

      Hektor 84 17 минут назад

      А если нюбель не заиграет?

      0
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      Рейтинг: +1358

      Давид59 29 минут назад

      Диалог Нойера и Нюбеля: дай поиграть - не дам, ну дай поиграть - не дам, ну дааааааааай, неееееееет!!!!

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      Рейтинг: +1930

      Snek 36 минут назад

      Ну ничего поиграет в другой команде :)

      0
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      Рейтинг: +4072

      Viper for CSKA 38 минут назад

      Отличный вариант приобрести себе головную боль. А, пардон, получить её бесплатно.

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