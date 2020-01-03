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  • Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

3 января 2020, 10:23
5

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер недоволен грядущим подписанием Александра Нюбеля из «Шальке».

По информации Sport Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич встречался с 33-летним голкипером, чтобы обсудить разделение игрового времени в следующем сезоне.

Нойера попросили уступить новичку 15 матчей в кампании-2020/21, на что Мануэль ответил категорическим отказом. Он хочет играть во всех поединках, в том числе товарищеских.

  • Нюбель летом заключит с «Баварией» пятилетний контракт.
  • Нойер выступает за мюнхенцев с 2011 года.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2021 года.

Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль Нюбель Александр
Комментарии (5)
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Viper for CSKA
1578038317
Отличный вариант приобрести себе головную боль. А, пардон, получить её бесплатно.
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Snek
1578038399
Ну ничего поиграет в другой команде :)
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Давид59
1578038834
Диалог Нойера и Нюбеля: дай поиграть - не дам, ну дай поиграть - не дам, ну дааааааааай, неееееееет!!!!
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Hektor 84
1578039544
А если нюбель не заиграет?
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AHTUNGBOL
1578040078
Нойер не дурак, он понимает, что боссы Баварии хотят обкатать молодого парня, если он это позволит, то ему прямая дорога в Байер, а так боссы не пойдут на прямой конфликт с капитаном, ведь Нюбель может не заиграть и тогда Бавария останется без нормального вратаря...
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