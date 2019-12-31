Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

Нойер не дурак, он понимает, что боссы Баварии хотят обкатать молодого парня, если он это позволит, то ему прямая дорога в Байер, а так боссы не пойдут на прямой конфликт с капитаном, ведь Нюбель может не заиграть и тогда Бавария останется без нормального вратаря...
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер недоволен грядущим подписанием Александра Нюбеля из «Шальке».
По информации Sport Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич встречался с 33-летним голкипером, чтобы обсудить разделение игрового времени в следующем сезоне.
Нойера попросили уступить новичку 15 матчей в кампании-2020/21, на что Мануэль ответил категорическим отказом. Он хочет играть во всех поединках, в том числе товарищеских.
- Нюбель летом заключит с «Баварией» пятилетний контракт.
- Нойер выступает за мюнхенцев с 2011 года.
- Его соглашение с клубом рассчитано до 2021 года.