Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части сезона, Головин – второй в голосовании

Болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды по итогам первой половины сезона-2019/20.
Победителем голосования стал форвард Виссам Бен-Йеддер, получивший поддержку 69 процентов респондентов.
Второе место занял полузащитник Александр Головин, третье – вратарь Бенжамин Леком.
- Бен-Йеддер забил 13 мячей и сделал пять ассистов в 18 матчах.
- В активе Головина три гола и три результативных передачи в 18 поединках.
- На счету Лекома 19 игр и 27 пропущенных мячей.
Источник: Официальный сайт «Монако»