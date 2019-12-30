Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части сезона, Головин – второй в голосовании

Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части сезона, Головин – второй в голосовании

30 декабря 2019, 23:44
3

Болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды по итогам первой половины сезона-2019/20.

Победителем голосования стал форвард Виссам Бен-Йеддер, получивший поддержку 69 процентов респондентов.

Второе место занял полузащитник Александр Головин, третье – вратарь Бенжамин Леком.

  • Бен-Йеддер забил 13 мячей и сделал пять ассистов в 18 матчах.
  • В активе Головина три гола и три результативных передачи в 18 поединках.
  • На счету Лекома 19 игр и 27 пропущенных мячей.

Источник: Официальный сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Леком Бенжамин Бен-Йеддер Виссам Головин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rammax fcsm
1577748813
крашеное чмо топит клуб, а его ещё и кем-то-там признают... педе ре стич еская франция - как раз для него....
Ответить
Brabus71
1577754578
Хоть у одного что то получается в топ пять
Ответить
ladislau
1577778149
Надо признать, Бен-Йедер заметно оживил игру в атаке Монако. А Головин является неотъемлемой частью большинства этих самых атак. Возможно, эта связка поможет клубу и болельщикам поскорее оправиться от череды неудачных матчей в первой части сезона
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+