Агуэро – лучший бомбардир десятилетия в АПЛ, Кейн и Руни в тройке

Компания спортивной аналитики Opta подсчитала, кто забил больше всех голов в АПЛ за последнее десятилетие.

Лучшим бомбардиром стал форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Он в период с 2010 по 2019 год отличился 174 раза.

Второе место в рейтинге у Гарри Кейна из «Тоттенхэма» (136), на третьем – бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни (114).

Топ-10 голеадоров английской Премьер-лиги за 10 лет на картинке ниже.