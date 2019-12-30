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  • Агуэро – лучший бомбардир десятилетия в АПЛ, Кейн и Руни в тройке

Агуэро – лучший бомбардир десятилетия в АПЛ, Кейн и Руни в тройке

30 декабря 2019, 22:10
4

Компания спортивной аналитики Opta подсчитала, кто забил больше всех голов в АПЛ за последнее десятилетие.

Лучшим бомбардиром стал форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Он в период с 2010 по 2019 год отличился 174 раза.

Второе место в рейтинге у Гарри Кейна из «Тоттенхэма» (136), на третьем – бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни (114).

Топ-10 голеадоров английской Премьер-лиги за 10 лет на картинке ниже.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Агуэро Серхио
Комментарии (4)
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Cules2013
1577739991
Прогресс Варди поражает, хотя многие его считали игроком одного сезона. Откуда Лукаку столько настрелял?
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NEONFOL
1577744372
варди лучший
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